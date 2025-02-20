В США готовят новый тайный план в отношении Украины и ее территорий: что известно

Трамп не должен излагать публично свой план по завершению войны в Украине, чтобы иметь возможность нанести неожиданный удар, считает политический эксперт.

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В США готовят новый план по Украине - что известно / Коллаж: Главред

О чем сказал Загородний:

Большинство "планов Трампа", которые публикуются в СМИ являются сомнительными

Путин совершил ошибку, что "слил" свою переговорную позицию

Россияне единодушны в своем желании уничтожить Украину. Сейчас появляется множество различных "планов", которые, в частности, активно распространяют сами россияне, чтобы убедить Украину в измене, утверждая, что Трамп ее "сливает". Однако такие заявления являются неподтвержденными и сомнительными. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний, комментируя информацию The Telegraph о якобы предложенном Трампом мирном плане, который предусматривает передачу России 20% украинской территории.

По его словам, Украина будет настаивать на возвращении к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от обстоятельств. Не исключено, что вскоре встанет вопрос и о восстановлении границ 1991 года.

Загородний указывает на то, что российский диктатор и военный преступник Путин открыто озвучил свою позицию относительно переговоров, и это стало его роковой ошибкой, поскольку теперь он не сможет ее изменить.

"Посмотрите на то, как ведет себя Трамп. Все гадают, есть ли у Трампа план по Украине, какой он и прочее. Но почему Трамп должен излагать этот план публично? Он что, идиот что ли? Американцы действуют тихо: ленд-лиз готовят, Ди Венса выпустили, играют в "плохого и хорошего полицейских", обещают санкции. Поди их пойми, где влупят, по чему. Кэллог обещает санкции, давление растет. Россияне суетятся и не знают, что будет происходить. При этом американцы ведут серьезную работу по российским элитам", - отмечает эксперт.

Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине и запуске ленд-лиза:

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп может попытаться устранить российского диктатора Владимира Путина, если почувствует себя обманутым. Такая ситуация возможна, если Путин нарушит свои обещания перед Трампом, что может спровоцировать жесткую реакцию со стороны американского лидера. В ответ Трамп может прибегнуть к реальным санкциям, угрозам или даже спецоперациям против главы Кремля. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

В то же время администрация Трампа выражает недовольство решениями президента Украины Владимира Зеленского. Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил в интервью Fox News, что США разочарованы действиями Киева.

Между тем все больше европейских политиков видят в действиях Трампа сближение с Владимиром Путиным. Politico отмечает, что трансатлантический альянс ослаб, а взамен формируется стратегическое партнерство между президентами США и России, которое может угрожать Европе.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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