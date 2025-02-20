Ликвидирована 'жирная' цель: в ГУР раскрыли детали подрыва авто в Бердянске

В результате взрыв погиб заместитель главы так называемой оккупационной администрации Бердянска, который участвовал в военных преступлениях, отметили в ГУР.

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/ Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГУР МО

О чем сообщили в ГУР:

Ликвидирован заместитель главы так называемой оккупационной администрации Бердянска

Он прибыл в Бердянск из России сразу после оккупации города

Во временно оккупированном Бердянске ликвидирован российский военный преступник, заместитель главы оккупационной администрации города Евгений Богданов. Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.

По данным разведки, 20 февраля 2025 года в 6:05 на Восточном проспекте возле дома №96 взорвался серый Renault Duster, который полностью сгорел. На место происшествия прибыли российские оккупационные службы. Внутри авто находился гражданин РФ Евгений Богданов, который формально работал в оккупационной администрации.

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По данным роровиздки, 20 февраля 2025 года в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался серый автомобиль Renault Duster - выгорел дотла; на место прибыли российско-оккупационные службы. Внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич - гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность в оккупационной администрации.

"В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что во время пребывания на оккупированных украинских территориях Евгений Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.

Военный преступник родился 11 августа 1970 года в городе Пикалево, Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после его захвата войсками страны-агрессора в 2022 году и был назначен в оккупационную администрацию по указанию российских спецслужб.

Успешные операции ГУР - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в российской армии зафиксирована серия взрывов FPV-очков во время их использования операторами дронов. За этими происшествиями стоят специалисты Главного управления разведки Украины, сообщают СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Бойцы ГУР МО Украины провели уникальную операцию с применением морских дронов, в результате которой были уничтожены российские вертолеты вблизи Крыма. Это стало первым случаем в истории, когда морские дроны использовали для уничтожения вражеской авиации. Об этом пишет Defense Express.

В Черном море беспилотники Magura V5 уничтожили два российских вертолета и повредили еще один. Командир спецподразделения ГУР Group 13 с позывным "Тринадцатый" в интервью ТСН поделился деталями этой операции. По его словам, на этот раз перед бойцами не стояла задача избегать авиации, зато они сознательно отправились на охоту за воздушными целями и были полностью готовы к встрече с противником.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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