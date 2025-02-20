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Трамп попытается устранить Путина при одном условии - Горбач

Алёна Воронина
20 февраля 2025, 16:36
291
Лишь в одном случае Трамп может прибегнуть к реальным санкциям, угрозам и даже каким-то спецоперациям против Путина.
Трамп попытается устранить Путина при одном условии - Горбач
Трамп попытается устранить Путина при одном условии, отмечает Горбач/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрин из видео

Основные тезисы Горбача:

  • Трамп может попытаться устранить Путина, если будет на него за что-то обижен
  • Это может произойти, если Путин что-то Трампу пообещает, но обманет
  • Тогда президент США перейдет к реальным санкциям, угрозам и даже каким-то спецоперациям

Президент США Дональд Трамп может попытаться устранить российского диктатора Владимира Путина, если будет на него за что-то обижен. Такая ситуация может возникнуть, если Путин что-то Трампу пообещает, но обманет.

Тогда Трамп начнет искать, как отомстить. В таком случае американский президент даже может прибегнуть к реальным санкциям, угрозам и даже каким-то спецоперациям против российского диктатора. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач во время чата на Главреде.

"Ведь Трамп склонен решать вопросы радикальными методами, даже уничтожением своих международных врагов и оппонентов. Об этом свидетельствует случай с иранским генералом Сулеймани, который просто физически был уничтожен", - сказал Горбач.

По его словам, с россиянами будет немного иначе, потому что все-таки Трамп - не воин, а купец, коммерсант. У Трампа коммерческая жилка, и воевать в полный рост он не будет и не захочет.

"Думаю, если бы на Штаты кто-то напал - Россия или Китай, Трамп бы не воевал, а начал бы переговоры, чтобы заключить сделку и откупиться. Я, конечно, шучу, но мне кажется, что психологически Трамп именно такой человек. Поэтому интриги будут, определенная риторика будет, но Путин это прекрасно понимает. И Путин будет использовать все эти психологические слабости Трампа: его нарциссизм, меркантильность и тому подобное. Все это будет использовано в пользу режима Путина. Поэтому ситуация пока такова, что Трамп может угрожать, а Путин может игнорировать эти угрозы", - подытожил Горбач.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Последние заявления представителей США по Украине - что известно

Как сообщал ранее Главред, Трамп набросился на Зеленского с обвинениями. Президент США Трамп сделал заявление о диктатуре в Украине и обвинил Зеленского в том, что США якобы вмешались в войну России против Украины.

Также Вэнс с Волцом раскритиковали Зеленского. Вэнс утверждает, что Зеленский получает "плохие советы" относительно того, как строить коммуникацию с Вашингтоном.

Кроме этого, у Трампа выдали новые заявления о том, что США разочарованы и Киеву надо ослабить свои позиции. Советник Трампа Майкл Волц заявил, что Украина обязана подписать соглашение о сотрудничестве в том виде, в котором оно есть, если хочет закончить войну.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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