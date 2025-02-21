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Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

Анастасия Заремба
21 февраля 2025, 15:00
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Соответствуют ли действительности цифры, которые приводит президент США и какова ситуация на самом деле - в материале Главреда.
Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов
Дональд Трамп может существенно ошибаться в подсчетах относительно помощи Украине от США / Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений относительно объемов помощи Украине, которую предоставили Соединенные Штаты во время полномасштабного вторжения России. Причем американский лидер постоянно называет новые цифры, поэтому Главред решил провести фактчекинг его заявлений.

350 миллиардов помощи от США - преувеличение?

По словам Дональда Трампа, американская помощь Украине во время войны составила около 350 млрд долларов и призвал провести аудит потраченных средств.

"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, 350 миллиардов долларов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом", - заявил Трамп.

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помощь США, инфографика
Объемы помощи Украине от США / Инфографика Главред

В ответ на заявление Трампа, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США имеют "абсолютно разные цифры", когда речь идет об объемах предоставленной помощи.

"Расходы Украины на войну составляют $320 млрд. Из них $120 млрд - это средства украинских налогоплательщиков, а $200 млрд - помощь от США и Европейского Союза. Вся эта сумма направлена на военные нужды. В целом Соединенные Штаты предоставили $67 млрд на вооружение, а еще $31,5 млрд - в виде прямой финансовой поддержки бюджета", - заявил президент.

Напомним, что комментарий Трампа относительно расходования Украиной выделенных США средств связан с недавним интервью Владимира Зеленского, в котором украинский лидер сказал, что слышал от политиков в Соединенных Штатах, что американцы "дали Украине 177 миллиардов долларов помощи".

"Я не знаю, где все эти деньги, может правда на бумаге, может есть сотни различных программ, мы не спорим, мы благодарны за все. Но как президент говорю, мы получили, я это фиксирую, более 70 миллиардов, и это большая помощь, но это не 200 миллиардов", - отмечал Зеленский.

"Трамп ошибается в 7 раз"

Стоит заметить, что заявление американского лидера раскритиковали в Евросоюзе. Как заявила посол ЕС в Украине Катерина Матернова, Евросоюз имеет возможность отслеживать всю помощь, которую получает Украина.

"Мы предоставляем значительную часть средств в виде бюджетной поддержки, которая поступает в Министерство финансов, а также предоставляем деньги через различные гранты - например, организациям гражданского общества. И мы также работаем, не хочу использовать жаргон, это называется косвенным управлением, в основном, когда мы сотрудничаем с агентствами ООН или с другими организациями. Я не могу говорить за США или их президента. Я могу сказать, что в рамках всей нашей поддержки Украины мы имели очень надежные процессы, которые позволяли смотреть, куда идут деньги", - отметила Матернова.

Примечательно, что суммы, которые публично озвучивает Дональд Трамп, далеки от реальных показателей. По данным Министерства обороны США и межведомственной наблюдательной группы, которая отслеживает ассигнования США для Украины, реальная сумма поступлений почти вдвое меньше. В частности, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Конгресс США выделил Украине около 183 миллиардов долларов.

Аналогичные подсчеты приводят и в Кильском институте мировой экономики в Германии - по мнению исследователей, общая помощь от США за почти три года войны составила 114, 2 миллиарда евро (около 121,9 миллиарда долларов), из которых гуманитарная часть составила 3,7 миллиарда долларов, финансовая поддержка - 49,7 миллиардов долларов и военная помощь - 68,5 миллиардов долларов.

Причем, по информации института, страны Европы стали основными донорами помощи Украине - в частности, Европа с 2022 года выделила Украине 70 миллиардов евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 миллиарда евро военной помощи, то есть суммарно около 132 миллиардов евро. А это, в свою очередь, противоречит заявлениям Трампа о том, что США якобы предоставили Украине больше помощи, чем страны ЕС.

Как отметил директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга, когда Трамп говорит о 350 миллиардах помощи, то ошибается в 7 раз.

"За все последние 3 года Украина получила не 350, а лишь примерно 54 млрд долларов от США. А именно, за 2022-24 гг. Украина получила 31 млрд (точнее, 31,240 млрд) долл. бюджетной помощи (в государственный бюджет). Еще +19 млрд. кредитов США уже предоставили (Всемирному банку) в 2024, но Украина их еще не получила (от Всемирного банка) - должна получить уже в 2025. То есть в целом США выделили Украине чуть более 50 млрд бюджетной поддержки", - уточнил эксперт.

И добавил, что кроме финансовой помощи, остальные средства - это военная помощь.

"Средства получают американские подрядчики Пентагона - на изготовление нового оружия - или для предоставления Украине или для предоставления американской армии на пополнение запасов вместо старого оружия, переданного Украине со складов. То есть оружие поступало Украине, но средства - американским компаниям-производителям. Вряд ли это можно считать как "предоставленные Украине деньги" в том смысле, как это вкладывает Трамп", - сказал Шульга.

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