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Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродрома

10 февраля 2023, 21:21
Украинские военные сообщают об уничтоженном российском военном объекте.
Взрыв в Мелитополе
В оккупированном Мелитополе "прилеты" в районе аэродрома/ Telegram, УНИАН

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером в пятницу, 10 февраля, прогремели мощные взрывы.

В городе были "прилеты", от которых вздрагивали окна в окрестных зданиях. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь вздрагивает от сильных взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?", – написал Федоров.

Украинские военные сообщают, что "прилеты" были в районе аэродрома. Как сообщил в Telegram доброволец ТРО Андрей Коваленко, на аэродроме мог быть уничтожен российский военный объект.

Новость дополняется…

война в Украине новости Мелитополя Запорожская область вторжение России
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