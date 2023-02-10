Уничтожен объект оккупантов: в Мелитополе "прилеты" в районе аэродрома

Украинские военные сообщают об уничтоженном российском военном объекте.

В оккупированном Мелитополе "прилеты" в районе аэродрома/ Telegram, УНИАН

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером в пятницу, 10 февраля, прогремели мощные взрывы.

В городе были "прилеты", от которых вздрагивали окна в окрестных зданиях. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мелитополь вздрагивает от сильных взрывов. Мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном. Что с настроением, оккупанты?", – написал Федоров.

Украинские военные сообщают, что "прилеты" были в районе аэродрома. Как сообщил в Telegram доброволец ТРО Андрей Коваленко, на аэродроме мог быть уничтожен российский военный объект.

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