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"РФ – это хроническая болезнь": Россия будет военно способной даже после своего поражения – Пентагон

10 февраля 2023, 20:49
Мир должен быть готовым к тому, что ему придется противостоять России даже после ее поражения в войне с Украиной.
Владимир Путин, Пентагон
Россия будет военно способной даже после своего поражения, считают в Пентагоне/ ua.depositphotos.com, скрин

Страна-агрессор Россия будет военно способным противником даже после ее проигрыша в войне против Украины. РФ всё равно будет представлять опасность миру, и к этому нужно быть готовыми.

Поэтому другие государства должны правильно оценивать свои планы и возможности. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, пишет журналист Джефф Селдин в Twitter.

Она назвала Россию "хронической болезнью" и "серьезной угрозой".

"Россия является серьезной угрозой, это хроническая болезнь. Даже если Россия потерпит стратегического поражения в Украине, она будет оставаться военно способным противником, с которым мы должны правильно оценивать наши планы, операции и возможности, чтобы справиться с ней", – заявила Валландер.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили свою тактику на поле боя. Если раньше они делали ставку на военную технику и постоянные обстрелы позиций украинских военных, то сейчас они делают ставку на живую силу. Об этом рассказал экс-советник главы МВД и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что РФ в ближайшее время активизирует свои попытки захватить весь Донбасс. Именно на этом направлении будет сконцентрирована основная часть сил захватчиков. Из-за новой тактики оккупантов появился новый термин "мясные атаки". Кремль будет телами своих солдат забрасывать украинскую землю.

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