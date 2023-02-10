glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Он был неготов": эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункере

10 февраля 2023, 18:34
Диктатор РФ был не готов выйти на публику в течение нескольких месяцев, потому что в Украине все пошло не по его плану.
'Он был неготов': эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункере
Эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункере/ УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин оказался неготовым к полномасштабной войне с Украиной, которую сам начал.

Глава Кремля и в самом деле воспринимал начало войны как так называемую "спецоперацию", потому что перед этим его окружение заверило его, что оккупантам удастся захватить Украину очень быстро и практически голыми руками. Поэтому Путин, по сути, сам себя обманул. Такое мнение высказал эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV.

"Поэтому для Владимира Путина не было акта, в котором он решил вот так вот начать полномасштабную войну, потому что он не ожидал, что это будет война. И поэтому нет такого личностного проявления, чтобы броситься в драку. Он делал спецоперацию. Просто всё пошло не по плану, всё пошло не так, как он надеялся. Всё вылилось в полномасштабную войну, к которой он оказался неготовым", – отмечает Валентин Ким.

Именно поэтому, по словам эксперта, Путин после начала вторжения несколько месяцев не появлялся на публике – всё это время он прятался в бункере.

Кто такой Валентин Ким

Валентин Ким – украинский психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации и эмоционального восстановления. Проводит тренинги, семинары, лекции, выступает с анализом публичных выступлений известных политиков с точки зрения психологии. Занимается психологической практикой уже 20 лет.

Ким напомнил, что глава Кремля начал появляться на публике лишь летом, а до этого его достаточно долго не было видно.

"Был весной такой период, когда Путина никто не видел. Он в бункере прятался. Уже летом он начал куда-то ездить, принимать участие в совещаниях, международных встречах – с Тегераном или еще с кем-то. А до этого он достаточно долго прятался", – говорит эксперт по невербальным коммуникациям.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили свою тактику на поле боя. Если раньше они делали ставку на военную технику и постоянные обстрелы позиций украинских военных, то сейчас они делают ставку на живую силу. Об этом рассказал экс-советник главы МВД и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что РФ в ближайшее время активизирует свои попытки захватить весь Донбасс. Именно на этом направлении будет сконцентрирована основная часть сил захватчиков. Из-за новой тактики оккупантов появился новый термин "мясные атаки". Кремль будет телами своих солдат забрасывать украинскую землю.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:24

"Потери увеличиваются, есть контуженные и раненые": боец ВСУ рассказал об адской ситуации в Бахмуте

19:20

Зал дежурно ел Путина глазами, дружно кивал и хихикалмнение

19:10

"Я не верю. Спи спокойно, мой братик": Ирина Федишин потеряла дорогого человека на войне

19:02

"Позорище, просто страшно": Лолита огорошила россиян пьяной на сценеВидео

19:00

Современный маникюр на День святого Валентина: 5 неповторимых вариантов, чтобы выразить чувстваФото

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:43

"Путин уже давно неизлечимо болен": в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатораВидео

18:34

"Он был неготов": эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункереВидео

18:31

"Могут начать столкновения армии РФ с белорусами": сколько Путин будет терпеть ЛукашенкоВидео

18:30

Символ распада СССР: в годовщину нападения Путина на Украину в Кремле покажут Лебединое озеро

Реклама
17:51

Четыре дня под завалами: в Турции спасли украинку с 4-летним сыномВидео

17:40

"Летчики готовы выезжать": в ВСУ рассказали, когда пилоты начнут осваивать боевую авиацию НАТОВидео

17:39

Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средстваВидео

17:25

На беременной блогерше Стужук передумал жениться бойфренд

17:04

Путин планирует масштабное празднование годовщины войны в Украине – росСМИВидео

16:53

Весна ворвется: синоптики назвали дату резкого потепления в УкраинеВидео

16:35

"Будет обострение, "орды" становится больше": РФ нацелилась на одно направление – украинская разведкаВидео

16:25

Странная хитрость виноделов: зачем делают углубление на дне бутылки

16:19

Армия Беларуси не захочет идти на убой в Украину: Эйдман рассказал, как облажались Путин и ЛукашенкоВидео

16:10

Почему 11 февраля нельзя разбивать яйца: приметы и что нельзя делатьВидео

16:09

Эксперт спрогнозировал, какое будущее ждет Беларусь после ЛукашенкоВидео

Реклама
16:08

Придется пройти сквозь тяжелые испытания: имена мужчин, которым суждено разбогатеть после 40 летВидео

15:46

Лукашенко не будут судить в Гааге, с ним разберутся белорусы – эксперт о судьбе белорусского диктатораВидео

15:43

Весь интерьер будет испорчен: какие 5 вещей не стоит покупать в домВидео

14:49

Зеленский прокомментировал ракетную атаку: пролет над Румынией былВидео

14:42

Войска РФ под руководством Герасимова потерпели разгром от ВСУ под Авдеевкой и Угледаром – СМИВидео

14:33

ВСУ во время удара россиян по Украине уничтожили 61 ракету и 5 беспилотников - ЗалужныйВидео

14:17

Пропала из соцсетей и набрала вес: Каменских вышла на связь с поклонникамиВидео

14:13

"Консьержку тоже зовут Леся": Никитюк показала сюрприз от загадочного ухажера

14:10

"Это реалистично": НАТО может вступить в войну против России - эксперт

13:52

Мисс Россия трусливо ушла от ответа про войну с УкраинойВидео

13:26

"Лукашенко – убийца": Эйдман рассказал о будущем диктатора после поражения РФ в войнеВидео

12:58

СБУ объявила о подозрении пропутинской пропагандистке Монтян

12:52

"Путин провоцирует НАТО": в Украине призвали Запад к жесткой реакции на пролет Калибра в РумынииВидео

12:49

Эффективность ракетного удара - задержка поездов на 5-30 минутмнение

12:37

Путинист Певцов вызверился на "Чебурашку" и уличил его в нетрадиционной ориентацииВидео

12:34

ВСУ ликвидировали повара-кондитера с Алтая, который приехал в Украину на танке

12:18

Пушистый боец: на Волыни женщина бросила бизнес и пошла с котом служить в терроборонуВидео

12:15

"Родина-уродина": Ахеджакова не сдержалась после травли за поддержку УкраиныВидео

12:06

Российские "Калибры" пересекли границы Молдовы и Румынии - ЗалужныйВидео

12:00

Лукашенко не попадет в Гаагу, его будут судить или убьют белорусы – Игорь ЭйдманВидео

Реклама
11:58

У кондитеров можно не заказывать: царский рецепт нежнейшего рулета, который получается всегдаВидео

11:50

Украина официально запросила у Нидерландов F-16: в Амстердаме дали ответ КиевуВидео

11:45

Воздушная тревога: вероятен пуск до сотни ракет - СМИВидео

11:32

Ракетный удар по Украине: часть Хмельницкого без света, в Харькове есть раненыеВидео

11:30

Выводим пятно от свечи: волшебный состав, который вернет чистоту одежде, мебели и ковру

11:04

Срок за Levi’s и Montana: почему в СССР запрещали и садили в тюрьму за джинсыВидео

11:01

Войска РФ наступают на Луганщине, оккупанты хотят дойти до Лимана – ГайдайВидео

10:55

Как за 2 минуты почистить огромного карпа от чешуи и не испачкать всю кухню: балдежный трюкВидео

10:49

Они поддержат и придут на помощь в любое время: топ-3 самых добрых знаков зодиака

10:39

Удар в спину и восстание молодежи: Путина ждут два неприятных сюрприза уже весной - АндрусивВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять