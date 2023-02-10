'Он был неготов': эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункере

Диктатор РФ был не готов выйти на публику в течение нескольких месяцев, потому что в Украине все пошло не по его плану.

Эксперт объяснил, почему Путин несколько месяцев прятался в бункере/ УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин оказался неготовым к полномасштабной войне с Украиной, которую сам начал.

Глава Кремля и в самом деле воспринимал начало войны как так называемую "спецоперацию", потому что перед этим его окружение заверило его, что оккупантам удастся захватить Украину очень быстро и практически голыми руками. Поэтому Путин, по сути, сам себя обманул. Такое мнение высказал эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV.

"Поэтому для Владимира Путина не было акта, в котором он решил вот так вот начать полномасштабную войну, потому что он не ожидал, что это будет война. И поэтому нет такого личностного проявления, чтобы броситься в драку. Он делал спецоперацию. Просто всё пошло не по плану, всё пошло не так, как он надеялся. Всё вылилось в полномасштабную войну, к которой он оказался неготовым", – отмечает Валентин Ким.

Именно поэтому, по словам эксперта, Путин после начала вторжения несколько месяцев не появлялся на публике – всё это время он прятался в бункере.

Кто такой Валентин Ким Валентин Ким – украинский психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации и эмоционального восстановления. Проводит тренинги, семинары, лекции, выступает с анализом публичных выступлений известных политиков с точки зрения психологии. Занимается психологической практикой уже 20 лет.

Ким напомнил, что глава Кремля начал появляться на публике лишь летом, а до этого его достаточно долго не было видно.

"Был весной такой период, когда Путина никто не видел. Он в бункере прятался. Уже летом он начал куда-то ездить, принимать участие в совещаниях, международных встречах – с Тегераном или еще с кем-то. А до этого он достаточно долго прятался", – говорит эксперт по невербальным коммуникациям.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили свою тактику на поле боя. Если раньше они делали ставку на военную технику и постоянные обстрелы позиций украинских военных, то сейчас они делают ставку на живую силу. Об этом рассказал экс-советник главы МВД и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что РФ в ближайшее время активизирует свои попытки захватить весь Донбасс. Именно на этом направлении будет сконцентрирована основная часть сил захватчиков. Из-за новой тактики оккупантов появился новый термин "мясные атаки". Кремль будет телами своих солдат забрасывать украинскую землю.

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