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"Летчики готовы выезжать": в ВСУ рассказали, когда пилоты начнут осваивать боевую авиацию НАТО

10 февраля 2023, 17:40
Аэродромы и взлетно-посадочные полосы нужно адаптировать к военным самолетам Запада, работа над этим уже идет, сказал спикер командования ВС Юрий Игнат.
Игнат, Ф-16
Запад должен принять решение о том, какой тип самолета получит Украина, и тогда начнется обучение летчиков - Игнат / Коллаж Википедия, скриншот YouTube

Обучение украинских летчиков навыкам управления боевой авиацией Запада начнется после того, как будет принято решение относительно того, какие самолеты дадут Украине. Нужно подготовить и инфраструктуру – работа над адаптацией аэродромов и взлетно-посадочных полос уже проводится. Об этом заявил представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В ходе брифинга в пятницу, 10 февраля, он рассказал о том, что летчики готовы отправляться за границу, однако обучение будет начато только тогда, когда страны-союзники решат, какие боевые самолеты предоставить Украине.

"Летчики уже давно готовы выезжать, осваивать и садиться в самолеты для выполнения задания. Каждый летчик мечтает освоить западную технику. К сожалению, пока еще нет такого решения окончательного, что Украина получит все же многоцелевой самолет, который стал бы основным самолетом на вооружении Воздушных сил. Пилоты пока не учатся до тех пор, пока не будет принято решение о типе самолета", - отметил Игнат.

По его словам, дело не только в подготовке пилотов – нужно подготовить специалистов, которые будут руководить операциями с земли и адаптировать инфраструктуру. Минобороны совместно с Мининфраструктуры уже подготавливают аэродромы и взлетно-посадочные полосы для того, чтобы на них можно было принимать западные боевые самолеты.

"Обучения потребует и инженерный состав, не только пилоты. Нужно также других специалистов подготовить, которые с земли будут руководить операциями. И так же готовить аэродромную инфраструктуру. Уже ведется работа Министерства инфраструктуры с Министерством обороны, чтобы адаптировать наши взлетно-посадочные полосы, и вообще аэродромную инфраструктуру, для требовательной западной техники. Но мы идем к этому", - подчеркнул Юрий Игнат.

Истребители Запада для Украины

Президент Владимир Зеленский 8 февраля посетил с визитом Великобританию. В Лондоне он провел встречу с британским главой правительства Риши Сунаком.

В ходе переговоров Сунак сказал, что Британия допускает возможность передачи Украине боевых самолетов и намерена обучить украинских военных управлять военной авиацией стандартов НАТО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Запад за несколько недель решит вопрос передачи Украине военной авиации. По мнению чиновника, со временем Киев сможет рассчитывать и на зеленый свет по ракетам с боевым радиусом 200-300 километров.

Президент США Джо Байден отверг возможность поставок истребителей F-16 Украине. Как сказав глава Белого дома, время для передачи боевых самолетов еще не пришло. При этом в Вашингтоне ранее подчеркивали, что не будут возражать, если другие страны решат передать свои истребители Киеву.

Смотрите видео Главред - Роман Свитан рассказал, когда Украина получит истребители F-16

Наступление России:

ВСУ Воздушные Силы война России и Украины Юрий Игнат
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