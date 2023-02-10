"У меня есть идеальный план": Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-Манша

Пригожин замахнулся на захват всей Европы. Но паралельно с такими фантастическими планами он прогнозирует, что РФ еще года два не удастся захватить Донбасс.

Пригожин "подвинул" сроки войны и собирается дойти до Ла-Манша/ соцсети

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин уже не так оптимистично для России высказывается о сроках войны против Украины. Теперь он заявляет, что российским оккупантам нужно не менее трех лет, чтобы дойти до Днепра.

Его сроки запланированного захвата всего Донбасса, на который так рассчитывает российский диктатор Владимир Путин, тоже уже подвинулись. В то время, как украинская разведка сообщает, что Путин хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области в их административных границах весной 2023 года, Пригожин уже говорит о сроках "полтора-два года". О таких розовых мечтах "повар Путина" рассказал в интервью российскому пропагандисту, соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Если нам надо идти к Днепру, то тогда года на три. Если нам нужно закрыть "ДНР" и "ЛНР", то тогда нам надо еще хотя бы года полтора-два поработать", – высказался о сроках войны прихвостень Путина.

Но на этом амбиции Пригожина не закончились – он замахнулся на все территории вплоть до пролива Ла-Манш, который протекает между Великобританией и материком Евразия. При этом "повар Путина", несмотря на то, что его оккупанты-вагнеровцы не могут добиться никаких успехов в Украине, считает свой план захвата Европы "идеальным".

"Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план", – поделился розовыми мечтами Пригожин.

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Ранее "повар Путина" и владелец ПВК "Вагнера" Евгений Пригожин придумал фейк о количестве "желающих" вступить в ряды вагнеровцев. Он заявил, что заявления на вступление в "Группу Вагнера" якобы подали "свыше 10 миллионов американцев".

Напомним, ранее российский политический аналитик Ольга Курносова рассказала, что Пригожин сейчас оказался в трудной ситуации. У него заканчиваются "зэки"-добровольцы для отправки на войну против Украины. Поэтому "повар Путина" прибегает к другим методам, пытаясь найти еще способы пополнять ряды своей ЧВК. И одним из таких методов стало странное обращение к солдатам НАТО, которых Пригожин призвал приезжать в Россию и становиться вагнеровцами.

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