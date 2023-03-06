'Сотни оккупантов не вернутся': ВСУ точными ударами уничтожили оккупантов в Мелитополе

Украинские военные точно попали в военные объекты оккупантов, которые расположены на севере города.

ВСУ уничтожили две базы оккупантов в Мелитополе / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В оккупированном Мелитополе Запорожской области у российских оккупантов сильная паника. Вечером 5 сентября там прозвучали две мощных "бавовны". Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Украинские военные точно попали в военные объекты оккупантов, которые расположены на севере города.

"Не там покурили оккупанты и достаточно метко они не там покурили. Сегодня для них продолжаются адские выходные, как и вся прошедшая неделя была адской. Сотни оккупантов из Мелитополя не смогут вернуться никогда, а только вернутся в черных пакетах", - сказал Иван Федоров.

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Он добавил, что более подробную информацию впоследствии предоставит генеральный штаб ВСУ.

ВСУ уничтожили две базы оккупантов в Мелитополе / скриншот с видео

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

В британской разведке убеждены, что потеря самолета А-50 ограничит воздушные операции РФ. Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.

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