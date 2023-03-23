"Нам повезло": жители разрушенных ракетой домов в Запорожье рассказали, как им удалось выжить

В Запорожье поздно вечером 22 марта закончили поисково-спасательные работы в жилых домах, в которые попала российская ракета. Одну женщину не удалось спасти после полученных ею травм – ракета попала именно в ее квартиру. Пострадали 34 человека, среди них – трое детей.
Жители двух домов, поврежденных ракетой российских оккупантов, рассказали, как им удалось выжить. Многих из них спасло чудо, говорится в сюжете ТСН.
Житель пострадавшего дома Сергей рассказал, что у него порезы по всему телу. Сразу после удара он быстро схватил ребенка и выбежал из квартиры.
"На теле, и на ногах, и на руке (порезы – ред.). Позашивали уже всё, всё нормально. Живой! Как только прилетело, схватил ребенка и бежал, когда всё на голову сыпалось", – вспоминает он.
Еще одна жительница дома, куда попала ракета, Мария рассказывает, что ее жилье разбито, повсюду по квартире лежат осколки.
"Нам повезло. Мы с детками за пол часа вышли просто погулять. Как говорится, Бог отвел. Просто всё трясется", – сказала женщина.
Соседка Марии в момент попадания ракеты пряталась с детьми в автомобиле, они как раз делали школьную контрольную, когда их засыпало обломками. Женщина убеждена, что для них всё могло бы быть гораздо хуже, но их защитила машина.
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье
В Запорожской области во время воздушной тревоги 22 марта прогремели несколько взрывов. Под удар российских ракет попали жилые дома и остров Хортица.
В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска во время обстрела Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстрелах Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".
Спасательная операция завершилась вечером 22 марта. В результате обстрела пострадали 34 человека, из которых 29 – госпитализированы (из них трое детей). Одну женщину спасти не удалось, она умерла в больнице. Спасателям удалось освободить из-под завалов 6 человек.
Читайте также:
- У Байдена разнесли вопли Путина: пусть Россия заберет танки из Украины, если боится снарядов
- Загородний объяснил, будет ли Пекин аннексировать территории РФ
- В случае приезда Путина в Европу его должны арестовать и передать суду - Блинкен