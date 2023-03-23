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Загородний объяснил, будет ли Пекин аннексировать территории РФ

23 марта 2023, 09:02
Китай хочет получить максимальные выгоды, связанные со скидкой на газ, а также исповедует тактику постепенного проникновения на территорию России.
Тарас Загородний, Китай
Тарас Загородний раскрыл нюансы в отношениях Китая и РФ / Фото: Pexels, УНИАН

Китай пока что не демонстрирует намерений по аннексии территорий страны-агрессора РФ. В принципе, Пекину это особо и не нужно, так как страна проводит ползучую оккупацию России. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, Китай хочет получить максимальные выгоды, связанные со скидкой на газ, а также исповедует тактику постепенного проникновения на территорию России и учитывает большой гендерный дисбаланс в регионах, которые граничат с ним.

"Там русские мужчины вымирают, сидят в тюрьме и спиваются. Из-за этого возник дисбаланс – женщин в этих регионах больше, чем мужчин. В Китае другая проблема – у них в результате политики "одна семья – один ребенок", наоборот, дисбаланс в сторону мужчин. Причиной тому стала китайская политика, когда родители старались, чтобы родился мальчик, а рождение девочки считалось и в их традиционном обществе не престижным", - объяснил Загородний.

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Эксперт добавил, что китайцы заводят в страну свой бизнес на места и закрепляют свое экстерриториальное положение, таким образом проводя "ползучую оккупацию России".

"Де-факто там чуть ли не свои неформальные правоохранительные органы, суды и другие институты (…) Китай получает преференции, связанные с добычей полезных ископаемых, особенно в Сибирском регионе. Вот, какую политику проводит Китай", - сказал он.

Кроме того, китайцы активно заходят в промышленные сегменты РФ, которые покинули европейские компании. Они заменяют их в сферах поставок потребительских товаров.

Однако при этом Китай опасается поставлять России товары двойного назначения, поскольку продукция может попасть под санкции США.

"Сейчас Китай ставит перед собой задачу получения предсказуемости на территории России. Как бы нам не казалось, но ситуация, в которую попали Россия и Путин, не особо устраивает Китай. Потому что присутствуют свои риски. Они связаны с тем, что россияне могут пойти на крайние шаги. К примеру, передать ядерное оружие Ирану, что совершенно неинтересно Китаю, поскольку инцидент может создать взрывоопасную точку на Ближнем Востоке. Война или военный конфликт в этом регионе могут привести к резкому скачку цен на нефть, это совершенно не нужно Китаю. А вот России подобные сценарии интересны – их спасет рост цен на нефть до 200 долларов за баррель. Тогда Россия получит дополнительные ресурсы", - объяснил Загородний.

Как сообщал Главред, Тарас Загородний считает, что Украине следует наладить отношения с Китаем, поскольку в этом заинтересованы как Киев, так и Пекин. Украинское государство будет иметь колоссальное влияние на Россию, и китайцы это понимают. Запад уже давит на Китай, о чем свидетельствует визит премьера Японии Кисида в Киев в день визита Си Цзиньпина в Москву. Прецедент стал настоящей пощечиной Пекину.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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