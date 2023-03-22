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"Китаю очень интересна Украина": у Киева есть козырь, как переманить Пекин – Загородний

22 марта 2023, 15:25
Запад уже оказывает давление на Китай, визит премьера Японии Кисида стал настоящей пощечиной Пекину, считает политический эксперт Тарас Загородний.
Китай, Украина
Китаю нужна Украина как мощный фактор влияния на Россию - Загородний / Коллаж УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Украине следует наладить отношения с Китаем, поскольку в этом заинтересованы как Киев, так и Пекин. Украинское государство будет иметь колоссальное влияние на Россию, и китайцы это понимают. Запад уже давит на Китай, о чем свидетельствует визит премьера Японии Кисида в Киев в день визита Си Цзиньпина в Москву. Прецедент стал настоящей пощечиной Пекину. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Пекин сам заинтересован в диалоге с Киевом, поскольку нуждается в налаживании работы по экспорту зерна.

"Китаю очень интересна Украина по многим причинам. В своем "мирном плане" китайцы написали, в чем их интерес. Там говорилось о том, что Пекину нужно возобновление экспорта зерна, чтобы не было нарушения логистических поставок. Украина и Беларусь – фактически ворота в Европу для транзита, в том числе, и китайских товаров", - отметил эксперт.

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Кроме того, Китай готов работать над восстановлением Украины.

"Во-вторых, Китай нескромно намекнул на свою готовность принимать участие в восстановлении Украины", - отметил Загородний.

Также он напомнил, что КНР является еще и гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках Будапештского меморандума.

"В-третьих, не будем забывать, что Китай – один из подписантов Будапештского меморандума. Они гарантировали нашу территориальную целостность, о чем недавно даже вспоминали. Примерно 3 месяца назад один из китайских аналитиков напомнил, что Китай подтверждал гарантии по Будапештскому меморандуму, когда туда в 2013 году приезжал Янукович. Причем тогда ни одна страна не подтверждала, а Китай это подчеркнул", - сказал Загородний.

Между тем эксперт также акцентировал внимание на том, что с Китаем нужно разговаривать, чтобы втянуть его в орбиту своих интересов. На Пекин давит и Запад, о чем свидетельствует визит премьера Японии в Украину на фоне поездки Си Цзиньпина в Москву.

По его мнению, Китай и сам заинтересован в диалоге с Украиной в политическом плане, поскольку Киев будет иметь огромное влияние на саму Россию и будущую расстановку сил.

"Китай понимает простую вещь: Украина является фактором влияния на Россию. Очень большим фактором. Украина будет влиять на политику России и на расстановку сил. В Пекине это понимают, поэтому им тоже нужно налаживать с нами отношения. У нас говорят, что Китай – враг и не надо с ним общаться. Однако нужно налаживать контакт. США торгуют с китайцами, как и Европа", - подчеркнул Тарас Загородний.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин в период с 20 по 22 марта находился с визитом в Москве, где он встретился с российским директором Владимиром Путиным. Стороны подписали ряд двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Вопреки ожиданиям агрессора Москвы, Китай не решился открыто поддержать войну России против Украины и противостояние с Западом.

Глава государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что так называемый "мирный план" Китая, дескать, может стать основой для переговоров по завершению войны против Украины. Впрочем, он фактически прямо признал, что Киев и Запад в реализации такого, по сути, пророссийского "документа" не заинтересованы.

В российских СМИ сообщили, что директор России Путин согласился практически на все инициативы главы КНР Си Цзиньпина. Договоренности выгодны Пекину, но крайне невыгодны Москве. Путин просил у Цзиньпина военной помощи, однако так ее и не получил.

Смотрите интервью Тараса Загороднего Главреду

Позиция Китая по войне России против Украины:

Тарас Загородний новости Китая война России и Украины
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