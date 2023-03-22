Спасательная операция в Запорожье завершилась: количество пострадавших резко возросло - МВД

Российские оккупанты обстреляли Запорожье в среду, 22 марта. На месте трагедии уже завершили спасательную операцию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
В результате обстрела пострадали 34 человека, из которых 29 - госпитализированы (из них трое детей). Одного человека спасти не удалось, он скончался в больнице. Спасателям удалось освободить из-под завалов 6 человек.
"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали нам многие волонтеры - спасибо всем. Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения. Украина привлечет к ответственности каждого причастного. Стоим", - написал Игорь Клименко.
Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно
В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Под огнем находились жилые дома и остров Хортица.
На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.
В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".
Другие новости:
- Окружение Путина может отдать его под суд ради сохранения власти: Полозов об опасности для Украины
- Ракетный удар по Запорожью: Лавров во всем обвинил Запад
- Ракетный удар по Одессе: в Минобороны РФ подтвердили причастность, но назвали свою версию обстрела