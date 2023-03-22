Спасательная операция в Запорожье завершилась: количество пострадавших резко возросло - МВД

В результате обстрела пострадали 34 человека. Медикам не удалось спасти одного человека, он умер.

В Запорожье завершили спасательные работы / коллаж фото Игорь Клименко

Российские оккупанты обстреляли Запорожье в среду, 22 марта. На месте трагедии уже завершили спасательную операцию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В результате обстрела пострадали 34 человека, из которых 29 - госпитализированы (из них трое детей). Одного человека спасти не удалось, он скончался в больнице. Спасателям удалось освободить из-под завалов 6 человек.

"Спасатели и работники коммунальных служб разбирали завалы в квартирах полуразрушенных домов. Помогали нам многие волонтеры - спасибо всем. Полиция на месте фиксировала доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения. Украина привлечет к ответственности каждого причастного. Стоим", - написал Игорь Клименко.

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Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Под огнем находились жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".

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