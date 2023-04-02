ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБр

Однако российских оккупантов нельзя недооценивать, отмечает украинский командир. Они пытаются совершенствовать свое вооружение и перенимать опыт в ВСУ.

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70%/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода, скрин

Украинским военным удалось уничтожить некоторые группировки российских оккупационных войск на 50-70%. Страна-агрессор Россия теперь пытается доукомплектовать эти подразделения за счет мобилизованных, которые имеют посредственный уровень подготовки и не могут выполнять все задачи.

Такая ситуация лишь играет на руку ВСУ. Об этом рассказал командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко в эфире "24 канала".

"Задачи им ставят, как для высокого класса подготовки. Но эти бригады не могут их выполнять, что играет на руку ВСУ. К их тактике ведения боевых действий мы также быстро привыкли. Часто удается вводить врага в заблуждение, что дает тактическое преимущество на поле боя", – рассказал военный.

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Он отмечает, что российские оккупанты прибегают к различным тактикам на фронте. Российские командиры отправляют в бой смешанные группы регулярных войск, а также вагнеровцев и кадыровцев. Поэтому у захватчиков часто возникают проблемы с коммуникацией между различными группировками.

Однако врага ни в коем случае нельзя недооценивать, подчеркнул командир роты 92-й ОМБр. Российские захватчики пытаются совершенствовать свое вооружение. В этом вопросе они, в частности, пытаются перенять опыт от ВСУ.

Война в Украине

Военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что у российских оккупационных войск осталось примерно 15% дальнобойных и высокоточных ракет по сравнению с тем количеством, что было в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Тем не менее, это не значит, что захватчики прекратят ракетный террор украинских городов.

На Запорожском направлении, в районе Гуляйполя и Орехового, зафиксировано увеличение активности российских оккупантов. В частности, наблюдается увеличение обстрелов и перемещение дополнительных войск противника. Дело в том, что захватчики видят, что украинские войска подтягивают подкрепление в те места, где идут активные боевые действия на Востоке, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что "большое" наступление страны-агрессора России провалилось. Российские оккупанты не смогли достичь целей, поставленных перед ними российским диктатором Владимиром Путиным, по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах до 31 марта.

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