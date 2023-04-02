Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

Под Бахмутом россияне обошли с фланга группу военных, среди которых был Александр Мациевский.

Александра Мациевского расстреляли оккупанты РФ / Facebook/GeneralStaff.ua, УНИАН

Украинскому солдату Александру Мациевскому присвоили звание Героя с тех пор, как появилось видео, как его пленного и безоружного расстреляли российские оккупанты.

"Он показал, что дух Украины несокрушимый", — цитирует The Wall Street Journal мать Мациевского Прасковья Демчук, получившая медаль Героя Украины от его имени.

Отмечается, что после развода Александр жил с матерью в Нежине на Черниговщине, где находились в момент полномасштабного вторжения армии РФ.

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ТРО на Черниговщине и переброска на Восток

В то время как оккупационные войска подошли к воротам Нежина, Мациевский как доброволец присоединился к войскам территориальной обороны. У него не было военного опыта до этого.

"Я пыталась его отговорить, но он был решительно настроен", — вспоминает Демчук.

Подразделение, в которое попал Мациевский, было развернуто на одном из блокпостов области. На фоне изменения карты боевых действий росла потребность в новых подразделениях для удержания обороны на востоке Украины. В декабре Мациевский сообщил, что отправляется на передовую.

Последний бой Мациевского под Бахмутом

В начале декабря Мациевский уже был в Бахмуте, где принимал участие в боях с российскими оккупантами. Штаб-сержант Василий Замола, который сам был водителем до войны, вспоминает, как Мациевский говорил, что никогда не попадет в плен.

Утром 30 декабря Мациевский и еще 15 человек направлялись к лесополосе возле села Красная Гора, как подкрепление для танковой бригады, оборонявшейся к северу от Бахмута.

Солдаты окопались, и около 15 минут лежали в укрытиях, в то время когда российские силы начали атаковать. Россияне наступали волнами, идя по телам своих ранее павших товарищей, говорит сержант Замола. Вдруг он заметил российских военных слева от себя — в стороне, где находились Мациевский и еще четверо украинских защитников. Россияне обошли их с фланга.

Украинские бойцы несколько раз пытались добраться до группы Мациевского на фоне того, как бой шел весь день, но огонь был слишком интенсивным.

На улице смеркалось, а оборудование ночного видения не позволяло продолжать борьбу в темноте. Поэтому был отдан приказ отступать на более укрепленные позиции. "В противном случае мы бы все погибли", — отмечает сержант Замола.

Расстрел за "Слава Украине"

Отмечается, что остается неизвестной судьба двух солдат, пропавших без вести вместе с Мациевским. После боев в Бахмуте по Нежину начали распространяться слухи, что 163-й батальон понес большие потери.

В начале февраля Демчук опознала пронизанное пулями тело своего единственного сына, полученное в результате обмена с войсками РФ. Часть его головы отсутствовала, рассказывает женщина — но нельзя было ошибиться по поводу пореза над бровью и родимого пятна на ноге.

Все прояснилось, когда появился с видео, на котором был виден мужчина, в котором Демчук мгновенно узнала своего сына. Он стоял по колено в яме с сигаретой во рту, после чего его безоружного расстреляли россияне за слова "Слава Украине".

Расстрел пленного украинского защитника

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. У украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

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