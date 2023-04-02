УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

2 апреля 2023, 09:49
Под Бахмутом россияне обошли с фланга группу военных, среди которых был Александр Мациевский.
Александр Мациевский
Александра Мациевского расстреляли оккупанты РФ / Facebook/GeneralStaff.ua, УНИАН

Украинскому солдату Александру Мациевскому присвоили звание Героя с тех пор, как появилось видео, как его пленного и безоружного расстреляли российские оккупанты.

"Он показал, что дух Украины несокрушимый", — цитирует The Wall Street Journal мать Мациевского Прасковья Демчук, получившая медаль Героя Украины от его имени.

Отмечается, что после развода Александр жил с матерью в Нежине на Черниговщине, где находились в момент полномасштабного вторжения армии РФ.

видео дня

ТРО на Черниговщине и переброска на Восток

В то время как оккупационные войска подошли к воротам Нежина, Мациевский как доброволец присоединился к войскам территориальной обороны. У него не было военного опыта до этого.

"Я пыталась его отговорить, но он был решительно настроен", — вспоминает Демчук.

Подразделение, в которое попал Мациевский, было развернуто на одном из блокпостов области. На фоне изменения карты боевых действий росла потребность в новых подразделениях для удержания обороны на востоке Украины. В декабре Мациевский сообщил, что отправляется на передовую.

Последний бой Мациевского под Бахмутом

В начале декабря Мациевский уже был в Бахмуте, где принимал участие в боях с российскими оккупантами. Штаб-сержант Василий Замола, который сам был водителем до войны, вспоминает, как Мациевский говорил, что никогда не попадет в плен.

Утром 30 декабря Мациевский и еще 15 человек направлялись к лесополосе возле села Красная Гора, как подкрепление для танковой бригады, оборонявшейся к северу от Бахмута.

Солдаты окопались, и около 15 минут лежали в укрытиях, в то время когда российские силы начали атаковать. Россияне наступали волнами, идя по телам своих ранее павших товарищей, говорит сержант Замола. Вдруг он заметил российских военных слева от себя — в стороне, где находились Мациевский и еще четверо украинских защитников. Россияне обошли их с фланга.

Украинские бойцы несколько раз пытались добраться до группы Мациевского на фоне того, как бой шел весь день, но огонь был слишком интенсивным.

На улице смеркалось, а оборудование ночного видения не позволяло продолжать борьбу в темноте. Поэтому был отдан приказ отступать на более укрепленные позиции. "В противном случае мы бы все погибли", — отмечает сержант Замола.

Расстрел за "Слава Украине"

Отмечается, что остается неизвестной судьба двух солдат, пропавших без вести вместе с Мациевским. После боев в Бахмуте по Нежину начали распространяться слухи, что 163-й батальон понес большие потери.

В начале февраля Демчук опознала пронизанное пулями тело своего единственного сына, полученное в результате обмена с войсками РФ. Часть его головы отсутствовала, рассказывает женщина — но нельзя было ошибиться по поводу пореза над бровью и родимого пятна на ноге.

Все прояснилось, когда появился с видео, на котором был виден мужчина, в котором Демчук мгновенно узнала своего сына. Он стоял по колено в яме с сигаретой во рту, после чего его безоружного расстреляли россияне за слова "Слава Украине".

Расстрел пленного украинского защитника

6 марта в Сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. У украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Все произошло очень быстро.

На это видео отреагировали в Офисе президента. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что это военное преступление, которое российские пропагандисты будут пытаться "отбелить".

"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство человека, попавшего в плен – еще один пример этого. А еще это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", - написал Андрей Ермак.

Больше новостей:

военнопленные война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

03:40

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

Реклама
02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

Реклама
20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

Реклама
14:10

1600-летний меч для защиты от злых духов: археологи обнаружили невероятный артефакт

14:06

Повышение тарифа на воду в апреле: сколько придется платить украинцамВидео

13:29

Как в Париже: стоимость лука в Украине достигла нездравой отметки, что будет дальшеВидео

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделатьВидео

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять