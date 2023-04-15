Просто все отдайте Украине: Подоляк распек западные СМИ, пророчащие неудачу ВСУ

Михаил Подоляк, убежден, что мировые лидеры должны предоставить все Украине, граждане которой готовы положить жизнь за право свободного мира существовать.

https://glavred.info/ukraine/prosto-vse-otdayte-ukraine-podolyak-raspek-zapadnye-smi-prorochashchie-neudachu-vsu-10463611.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк / Офис президента Украины, УНИАН

Западным медиа и властями стран Запада следует задуматься об увеличении военной помощи ВСУ (если ее действительно не хватает), а не критиковать и не давать негативные прогнозы. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что вся информация западных СМИ о нехватке у ВСУ ресурсов – всего лишь субъективная аналитика. И еще раз напомнил трагическую дату ‒ 24 февраля 2022 года ‒ когда мир скептически относился к тому, сможет ли Украина сопротивляться российских агрессоров.

"Где мы с вами были в их аналитике сегодня? Нас уже не существовало бы. Мы с вами через 14 месяцев войны говорим, потому что нас не существует. Так выглядит эта субъективная аналитика", – добавил спикер.

видео дня

Подоляк обратил внимание, что сейчас страны Запада накапливают определенный объем оружия ‒ на случай, если вспыхнет большая война. Однако он убежден, что сейчас мировые лидеры должны предоставить все той стране, граждане которой готовы положить жизнь за право свободного мира существовать и за демократию.

"Мне кажется, что сегодня нужно не считать, что у вас есть или нет, а просто все отдать Украине: боеприпасы и все остальное. Параллельно с этим ускорить производство, потому что всегда есть какая-то страна, которая не хочет вкладывать – а это Россия – в свой комфорт, а хочет вкладывать в агрессию", – подытожил чиновник.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое прекращение огня на войне агрессора России против Украины предоставят оккупантам возможность остаться на захваченных территориях, чего нельзя допустить. Киев будет перемещать войска на своей земле так, как посчитает нужным.

"Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить", - отметил чиновник.

Также Подоляк заявлял, что фейковая риторика агрессора России об "американских биолабораториях" в Украине является очередной бессмысленной и неуклюжей попыткой оправдать свои преступные действия. Другие страны должны сполна насладиться российской пропагандистской глупостью.

"РФ снова якобы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой же нелепый, неуклюжий и предсказуемый вид сейчас имеют лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия. Впрочем, это здорово! Другие страны должны наконец сполна насладиться российской пропагандистской глупостью", - отметил чиновник.

Вас может заинтересовать: