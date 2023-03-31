"Миротворцы" выглядят комично": Подоляк разнес Лукашенко и поставил условие войскам РФ

Украина имеет право перемещать на своей территории войска и военную технику так, как считают нужным в Киеве, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Странные "миротворцы" выглядят комично - Подоляк / Коллаж фото УНИАН, ОПУ

Любое прекращение огня на войне агрессора России против Украины предоставят оккупантам возможность остаться на захваченных территориях, чего нельзя допустить. Киев будет перемещать войска на своей земле так, как посчитает нужным. Странные так называемые "миротворцы" выглядят комично. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он прокомментировал слова самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко, который призвал, дескать, "обе стороны прекратить боевые действия и перемещения войск".

По словам Подоляка, любое прекращение огня на поле боя предоставит войскам России возможность зафиксироваться на временно захваченных территориях. Такой ситуации категорически нельзя допустить.

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"Любое прекращение огня означает право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить", - отметил чиновник.

Также он добавил, что Украина будет перемещать свои силы так, как посчитает нужным. Странные "миротворцы" выглядят комично.

"Украина имеет право перемещать на своей территории войска и технику так, как считает нужным. Странные миротворцы выглядят комично", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Лукашенко поклянчил "прекращения огня" в Украине

Самопровозглашенный директор Беларуси Александр Лукашенко в своем заявлении 31 марта призвал, мол, к "объявлению перемирия в Украине". Лукашенко, дескать, "предложил прекращение боевых действий, перемещение войск и поставок оружия обеим сторонам". Также он, пугая ядерной войной, призвал к якобы "переговорам без предварительных условий".

В Кремле заявили, что глава развязавшей против Украины войну России Путин, мол, поговорит с Лукашенко по этому вопросу. Однако сама Москва не собирается прекращать боевые действия.

"Безусловно, мы слышали заявления Александра Григорьевича, безусловно, два президента, я имею в виду Путина и Лукашенко, продолжат (переговоры) на следующей неделе. На следующей неделе будет ВГС (Высший Государственный совет Союзного государства), это позволит президентам еще раз подробно поговорить друг с другом. Наверное, будут и эту тему обсуждать", - подчеркнул спикер кремлевской директорской Дмитрий Песков.

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Война России против Украины: