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Лукашенко клянчит перемирие и остановку боев в Украине: "Будет третья мировая с ядерными пожарами"

31 марта 2023, 12:04
Приспешник Путина размечтался "объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон".
Александр Лукашенко, украинские военные
Лукашенко потребовал перемирия в Украине и выпрашивает переговоры/ УНИАН, 10 ОГШБр Эдельвейс

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдруг потребовал "объявления перемирия в Украине". Но при этом он предлагает "прекратить боевые действия и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон".

Об этом приспешник Путина, который активно поддерживает вторжение страны-агрессора РФ в Украину, заявил 31 марта в послании к белорусскому народу и Национальному собранию. В то же время он начал пугать якобы "опасностью начала третьей мировой войны", избежать которой якобы можно "лишь с помощью переговоров".

"На горизонте в итоге замаячила третья мировая с ядерными пожарами. Вопрос один: что делать? Путь один – переговоры. Переговоры без предварительных условий!", – сказал белорусский диктатор.

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При этом он снова набросился на США и другие страны Запада и начал их обвинять в том, что якобы они виновны в полномасштабной войне страны-агрессора РФ против Украины. Прихвостень Путина жалуется, что "за год погибли и получили травмы около полумиллиона человек с обеих сторон", но ни словом не упоминает, что это именно РФ незаконно вторглась на территории независимого Украинского государства, убивает людей и уничтожает целые города.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Белорусский политический и общественный деятель Андрей Санников отмечал, что из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности. По его словам, сегодня ситуация такая, когда нужно снова говорить о Будапештском меморандуме.

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