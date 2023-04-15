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"РФ может усилить давление": в ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на Пасху

Алёна Воронина
15 апреля 2023, 09:55 обновлено 15 апреля, 10:03
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Российские захватчики увеличили количество кораблей с ракетами в Черном море. Оккупанты усилили психологическое и огневое давление на украинцев.
Ракета, ракетный удар, Наталья Гуменюк
В ВСУ предупредили о ракетной угрозе со стороны оккупантов на Пасху/ Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия усилила психологическое и огневое давление на гражданское население в Украине. Российская оккупационная армия очень цинична, поэтому на Пасху не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что российские оккупанты увеличили свою корабельную группировку в Черном море до 12 единиц. Кроме них захватчики вывели на службу еще два подводных ракетоносителя. По словам Гуменюк, в готовности к применению с кораблей находятся 8 ракет типа "Калибр".

"Напомню, что ситуация в море может меняться достаточно оперативно. Два часа достаточно для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ним надо постоянно", – сказала пресс-секретарь ОК "Юг".

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Гуменюк призвала украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на Пасху.

По словам пресс-секретаря, российские оккупанты не имеют ничего святого, и они вполне вероятно могут усилить давление именно в праздничные дни.

Риск ракетного удара оккупантов на Пасху

Ранее сообщалось, что войска России могут нанести массированный ракетный удар как на Пасху, так и в любой другой день. Как заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, защитники украинского неба прекрасно это осознают, поэтому усиленно готовятся к отражению атак.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура. Он отметил, что Россия сейчас сосредотачивается на ударах в прифронтовой зоне.

Также Жданов отметил, что есть высокая вероятность того, что российские агрессоры могут устроить новый ракетный удар по Украине прямо в воскресенье во время праздника Пасхи. По мнению Жданова, религиозность диктатора Путина и его окружения – чисто показная. И она не помешает им устроить ракетный удар прямо во время Пасхи.

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