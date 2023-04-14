Жданов спрогнозировал, ударят ли русские по Украине ракетами во время Пасхи

Религиозность диктатора Владимира Путина и его окружения – чисто показная, считает Олег Жданов. И она не помешает устроить ракетный удар прямо во время Пасхи.

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Олег Жданов / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Есть высокая вероятность того, что русские агрессоры могут устроить новый ракетный удар по Украине прямо в ближайшее воскресенье – во время праздника Пасхи (Рождества Христова). Об этом заявил известный военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"По кораблям c ракетами в Черном море нужно судить меньше всего. Потому что корабли – это высоко маневренные носители, они "по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там". Они в течение нескольких часов могут выйти в открытое море, точно так же в течение нескольких часов могут вернуться в порт или на базу. Я бы больше ориентировался на сроки. Последний массированный ракетный удар у нас был 9 марта, на день рождения Шевченко. Учитывая, что мы немножко проредили количество ракет в Джанкое, как раз к Пасхе есть высокая вероятность того, что россияне нам могут сделать "подарок", какую-то гадость в виде ракетного удара по Украине", − сказал он.

По мнению Жданова, религиозность диктатора Путина и его окружения – чисто показная. И она не помешает им устроить ракетный удар прямо во время Пасхи.

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"Посмотрите на религиозный срез российского общества – христиан там всего 4%, зато 28% мусульман. Празднование Пасхи в России показушное, и богослужение идет в крупных соборах Москвы и Питера. Зато когда Рамадан, Москву перекрывают на целый день, потому что все улицы заполнены мусульманами, которые совершают намаз. Шойгу – не христианин. Путин постоянно участвует с шаманами в танцах с бубнами, потому ему этот христианский праздник может быть до лампочки. Поэтому вероятность ракетного удара на Пасху очень высока", − сказал он.

Жданов также предполагает, что ракетный удар на Пасху русские агрессоры будут наносить в качестве своеобразной "психической атаки", а отнюдь не ради достижения каких-то военных целей.

"Нет. Тут другая ситуация. России надо давить на украинское общество. Будут ли бить по церквям – не знаю, хотя не исключаю. Россия будет бить по скоплениям людей, по жилым кварталам. А потом россияне будут делать вид, что не туда целились, или будут, как обычно, доказывать, что там были скопления украинских войск. В обычные дни россияне наносят ракетные удары с целью уничтожения наших резервов, и это влияет на ход боевых действий. А на праздники вроде Пасхи они будут пытаться давить на общество, принуждать Украину к капитуляции, к переговорам на условиях Москвы. Они хотят таким образом застолбить за собой захваченные территории. Поэтому основной упор будет на создание в обществе непримиримости к войне", − подытожил эксперт.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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