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Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

Алексей Тесля
21 сентября 2023, 13:53 обновлено 21 сентября, 13:53
Интенсивность и динамика действий украинских Сил безопасности и обороны будет расти, уверен Андрей Юсов.
Юсов, взрыв в Крыму
Андрей Юсов раскрыл детали "бавовны" в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал массированный удар по военным объектам российских оккупантов в Крыму в ночь на четверг, 21 сентября.

"Можем приоткрыть, что этой ночью были события не только на временно оккупированных украинских территориях. Очень важны события в Крыму, конечно. Действительно знаковые, но так же и на территории самой так называемой России", – сказал он в эфире Канала 24.

По его словам, речь идет об объектах, связанных с логистикой россиян. В частности, с обеспечением логистических возможностей, а также горюче-смазочными материалами.

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По словам представителя ГУР события этой ночи показывают, что интенсивность, динамика действий украинских Сил безопасности и обороны растет и будет расти и дальше.

"Что касается "самой массовой" – думаю, пусть считают оккупанты. Мы должны действовать дальше себе по своим планам", – добавил Юсов.

Ранее сообщалось, что СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму. На аэродроме находились по меньшей мере 12 российских боевых самолетов Су-24 и Су-30, а также ПЗРК "Панцирь".

Напомним, в ночь на 21 сентября в Крыму раздавались взрывы в районе аэродрома оккупантов. Взрывы стали звучать возле Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

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ГУР новости Крыма взрыв
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