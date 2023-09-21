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"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантов

Анна Ярославская
21 сентября 2023, 08:19 обновлено 21 сентября, 08:19
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Взрывы стали звучать около Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.
Взрывы в Крыму
Взрывы в Крыму прогремели в ночь на 21 сентября / Коллаж: Главред, фото: скриншот, depositphotos.com

В ночь на 21 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в районе Новофедоровки около аэродрома российских захватчиков. В Минобороны РФ заявили об атаке дронов на аннексированный полуостров и отчитались о работе ПВО.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, взрывы стали звучать около Новофедоровки около полуночи. Их также слышали в других населенных пунктах: Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.

"Под Симферополем тоже неспокойно, работает росПВО... В районе с. Молочное - с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики", - говорится в сообщении.

видео дня

В пабликах и Telegram-каналах называют нынешнюю атаку беспилотников в оккупированном Крыму одной из "самых массированных".

Скриншот сообщения Telegram

Смотрите видео - В оккупированном Крыму прогремели взрывы:

Скриншот

В Сети сообщают о как минимум двух взрывах в Евпатории. Также местные жители рассказывают, что видели БПЛА, который летел в сторону аэродрома Джанкоя.

"В Севастополе в районе Казачьей и Камышовой бухт очень громко в течение последнего часа... В Николаевке слышны взрывы и гул беспилотника... В Уютном Сакского района громко", - пишут в Сети.

Жители оккупированного полуострова писали панические сообщения и даже предполагали, что это последняя ночь Крымского моста:

Скриншот сообщения в Telegram
Скриншот сообщения в Telegram
Скриншот сообщения в Telegram
Скриншот сообщения в Telegram

Оккупационные власти отреагировали на "бавовну" в Крыму через несколько часов. Советник так называемого "главы Крыма" Олег Крючков заявил о работе ПВО.

"Просим всех крымчан сохранять спокойствие. Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО - отойдите от окон. Официальная информация будет позже", - написал он.

Что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что в ночь с 20 на 21 сентября была "пресечена попытка совершить атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа".

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей - по одному", - отчитались в ведомстве страны-агрессора.

Взрывы в Крыму

Силы обороны Украины получили огневой контроль над всем захваченным агрессором Россией Крымским полуостровом. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует подальше держаться от военных объектов. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Еще в июле представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "Крым - это точно не тыл и не безопасная территория", поэтому им нужно добровольно как можно скорее покинуть украинский полуостров.

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы Украины проводят успешное контрнаступление, владеют инициативой на поле боя и прорвали первую линию "обороны" российских оккупантов. Директор Кремля Владимир Путин уже говорит не о наступлении, а об отражении украинских атак. Киев готовится к борьбе за освобождение захваченного агрессором Россией Крыма.

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дроны новости Украины новости Крыма взрыв
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