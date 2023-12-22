'Хоть завтра': Свитан рассказал, может ли Украина получить авиацию и ракеты в 2024 году

Решение Запада о передаче дальнобойных ракет и истребителей F-16 зависит от воли американского руководства.

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Полковник запаса рассказал о перспективах получения F-16 и дальнобойных ракет / Коллаж: Главред, фото: US Army, US Air Force, скриншот

Передача авиации и дальнобойных ракет для Украины зависит от многих факторов и, в первую очередь, от политической воли американского руководства. Нельзя точно предсказать, когда это может произойти, однако, если ракеты и истребители будут переданы, Украина готова их использовать. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

Сроки передачи сложно спрогнозировать, поскольку это решение привязано к геополитическим соглашениям и внешним факторам, включая обязательства по НАТО.

"По большому счету, это может произойти хоть завтра. Только мы ждем принятия решения уже второй год – здесь все напрямую зависит от политической воли руководства, причем только американского. То есть как Белый дом скажет, так все остальные и сделают, по крайней мере в рамках определенных договорных внутренних обязательств по НАТО", - пояснил Свитан.

Что касается авиации, Свитан отметил, что летный состав будет готов к весне. Ориентировочно Украина может получить от 40 до 60 самолетов F-16. Однако важно отметить, что получение самолетов без надлежащего вооружения не будет достаточно эффективным. По словам полковника, этот вопрос также требует внимания и принятия соответствующих решений.

"Сам по себе самолет – это пусковая платформа. Если она пустая, то это, по большому счету, летчик с двигателем и пушкой. Максимум, что он может, так или голубей гонять, или "шахеды". А для того, чтобы самолет выполнял боевые задачи, во-первых, надо вооружение (а это, опять же, политический вопрос). Кроме того, к самолету должны быть добавлены средства дальнего радиолокационного обнаружения системы AWACS, а также определенная информация от спутников слежения", - добавил он.

Окончательное решение о передаче вооружения Украине зависит от американской политики, в частности от воли президента Байдена.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду об ударах по Москве:

Кто такой Роман Свитан Рассвет Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Передача самолетов F-16 Украине

Как ранее сообщал Главред, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что все политические решения для получения истребителей F-16 украинским военными приняты. Осталось решить технические аспекты, связанные с подготовкой пилотов, техников и инфраструктуры. Кулеба подчеркнул, что Нидерланды активно помогают в этом процессе.

Напомним, Нидерланды готовят для Украины первые 18 современных самолетов F-16. Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что это решение подтверждает поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Также Бельгия собирается передать Украине истребители F-16, но это произойдет не раньше 2025 года. Министры обороны обеих стран обсудили обучение украинских пилотов. Сторонам нужно начать настройку поставок боеприпасов, запчастей и техники для этих самолетов.

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