'Тогда фронта просто не будет': Свитан назвал важнейшую задачу для ВСУ на 2024 год

Если Украине удастся перенести боевые действия на территорию России на расстояние до 500 километров, это полностью изменит ситуацию на фронте.

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Свитан назвал важнейшую задачу для ВСУ на 2024 год/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скрин

Основной задачей для ВСУ на следующий год будет перенос боевых действий на территорию страны-агрессора России на расстояние до 500 километров. Это нужно будет делать параллельно с проведением наземной операции.

Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду. Он отметил, что контроль военных объектов и логистических цепочек поставок российских оккупантов на части территории РФ позволит разбалансировать действия захватчиков на оккупированных территориях.

"Основная задача этой зимы и следующего года – параллельно с выполнением наземной операции, перенос боевых действий на территорию России до 500 километров. Почему 500 километров? Если мы будем контролировать военные объекты и логистические цепочки поставок военной амуниции в Украину на глубину в 500 километров, это полностью разбалансирует боевые действия россиян и в Крыму, и в Херсонской области, и на Запорожье, и в части Донбасса", – отметил Свитан.

По его словам, есть определенные математические военные расчеты, согласно которым удержание под контролем 500 километров означает, что фронта просто нет.

"Ведь тогда враг просто не может создать линию фронта и удержать ее, не то что наступать. Те тенденции, которые есть сейчас, говорят о том, что у нас это будет, и это – возможно", – сказал военный эксперт.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о главных задачах для ВСУ на 2024 год:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее военный эксперт Роман Свитан прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина переходит в новую фазу войны. Он отметил, что есть плановые этапы проведения военных действий. Свитан сказал, что мы вошли в зиму, и это – планируемый этап остановки наступления по Восточному фронту, переход в оборону и продолжение наступательных действий по левому берегу Херсонщины.

Также раньше Свитан назвал 3 механизма для Украины относительно ударов по России на расстояние до 500 километров. Он отметил, что союзники Украины и партнеры вряд ли позволят наносить удары по территории РФ оружием западного образца. Есть много юридических моментов, которые запрещают это делать.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Это произошло в полдень в пятницу, 22 декабря.

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