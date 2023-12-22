Удары по России на 500 километров: эксперт назвал 3 механизма для Украины

По словам полковника запаса, у Украины есть три механизма для того, чтобы наносить удары на расстояние до 500 километров по территории Российской Федерации.

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Рассвет назвал 3 механизма для эффективных ударов по России / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Союзники Украины и партнеры вряд ли позволят наносить удары по территории Российской Федерации оружием западного образца. Есть много юридических моментов, которые запрещают это делать. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Есть определенные моменты, связанные с тем, что мы еще не вошли в режим войны по юридическим канонам. У нас объявлено военное положение, но не режим войны. То есть существует очень много таких моментов, из-за которых наши партнеры точно не дадут нам разрешения работать по российской территории. По оккупированной территории Украины мы будем работать оружием наших партнеров, от Керчи до Купянска. Это без проблем, а вот на глубину в 500 километров мы должны работать своим вооружением", - отметил Свитан

По словам военного аналитика, у Украины для этого есть как минимум три механизма. Первый - работать непосредственно с территории Украины, и еще два - с территории России.

"У нас есть проект "Нептун" - это крылатая ракета, которую можно использовать по наземным целям на сейчас уже на глубину около 300 километров, а после модернизации 500. У нас есть проект "Гром-2", который работает, его просто надо серьезно запустить в серию, и до 500 километров, по большому счету, мы сможем доставать баллистической ракетой. Также у нас есть достаточное количество беспилотников с дальностями до 500 километров. Мы их видели - это те же "Бобры" и многие другие модификации беспилотников, которые могут работать на эту глубину", - подчеркивает Роман Свитан.

Роман Свитан называет еще два механизма: активация украинских спецслужб для операций по всей территории России от Санкт-Петербурга до Владивостока (и уже можно наблюдать результаты их работы). Также он указывает на внутреннее сопротивление, проявляющееся в виде партизанских групп, таких как группы Мальцева, а также освободительных армий, которые уже действуют от Северного Кавказа до Республики Саха.

"Они уже определяются со своими дальнейшими политическими проектами и выполняют боевую задачу, в том числе и в паре с украинскими спецслужбами", резюмировал полковник запаса Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Бавовна" на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 декабря в Липецкой области России произошел взрыв. Оккупанты заявили об "успешной" работе противовоздушной обороны и" уничтожении " десятков беспилотников. Однако позже стало известно, что взрыв произошел на территории военной авиабазы.

Ранее сообщалось, что СБУ взорвала стратегическую железную дорогу в России.

Также, ранее в ГУР были раскрыты детали взрыва в Волгограде, который произошел в ночь на 16 ноября. По словам представителя военной разведки Украины Андрея Юсова, оккупанты остались без арсенала оружия, которое там хранилось.

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