Вы удивитесь: этот продукт лучше не употреблять в большом количестве

Несмотря на растущую популярность крабовых палочек в предновогодний период, этим продуктом советуют не злоупотреблять. Регулярное употребление крабовых палочек рискует вызвать ряд заболеваний. Читайте в материале Главреда, почему нельзя есть много крабовых палочек.
Сперва следует разобраться, что содержится в крабовых палочках. Вы наверняка удивитесь, но крабового мяса там минимум. Больше всего - рыбы, крахмала, сахара, соли и других добавок включительно с красителями.
Крабовые палочки - вред
Из-за избытка добавок крабовые палочки могут провоцировать возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, постоянное употребление этого "морепродукта" вредит фигуре и весу.
Что содержится в крабовых палочках - смотрите видео:
Как правильно есть крабовые палочки
Все диетологи склоняются к тому, что крабовые палочки лучше всего есть раз в неделю - не больше.
Употребляйте палочки с другими видами продуктов, например свежими фруктами, овощами и молочными продуктами.
Если вы готовите крабовые палочки в блюдах, лучше всего избегать жарки - предпочитайте запекание или варку.
Добавляйте к крабовым палочкам соусы, но с умеренным содержанием жиров.
Важно помнить, что крабовые палочки могут быть частью здорового рациона, но они не должны заменять полноценные белковые и питательные источники, такие как рыба, морепродукты, мясо, орехи и бобовые.
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