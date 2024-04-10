Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивит

Что делать, когда хочешь спать, но не можешь заснуть? Врач показала простой способ, как быстро заснуть.

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Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Проблемы с тем, как заснуть, когда не спится, хотя бы раз преследовали каждого из нас. Если такая проблема систематическая, то обязательно стоит обратиться к врачу, но если она возникает редко, то можно попробовать различные методы, которые помогут быстрее заснуть.

Врач по акупунктуре и китайский травник доктор Эйлин Ли утверждает, что одна из тенденций TikTok может пригодиться, если вы ищете ответ на вопрос, что помогает быстро заснуть, пишет The Mirror.

По словам Эйлин Ли, такая практика займет у вас всего несколько минут, но эффект не заставит себя ждать. Речь идет о массаже ног, который можно сделать себе самостоятельно.

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"Массаж ног является формой релаксации и снятия стресса. Это может помочь снять напряжение, улучшить кровообращение и обеспечить ощущение комфорта и благополучия", - отметила она.

По ее словам, нужно массировать две ключевые точки. Первая расположена по линии вниз от участка между первым и вторым пальцами на ноге в верхней части стопы, а вторая - между вторым и третьим пальцами, но уже на подошве в нижней части стопы.

Эти точки известны как "акупунктурные", и считается, что при их стимуляции наш мозг будет получать сигналы, которые будут успокаивать любую боль.

Доктор Ли также рекомендует массировать эти зоны кончиками пальцев для лучшего ночного отдыха.

Смотрите видео, что сделать, чтобы быстрее заснуть:

По словам доктора Ли, лучше провести такой массаж за 30 минут до сна. Когда вы поочередно отыщете нужные точки, надо будет на каждой из них сперва нажать и подержать 30 секунд, а затем массировать кругами по или против часовой стрелки. Затем можно промассировать обе точки сразу.

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