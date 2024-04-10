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Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивит

Алёна Воронина
10 апреля 2024, 12:22
Что делать, когда хочешь спать, но не можешь заснуть? Врач показала простой способ, как быстро заснуть.
Сон, девушка, врач
Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин

Проблемы с тем, как заснуть, когда не спится, хотя бы раз преследовали каждого из нас. Если такая проблема систематическая, то обязательно стоит обратиться к врачу, но если она возникает редко, то можно попробовать различные методы, которые помогут быстрее заснуть.

Врач по акупунктуре и китайский травник доктор Эйлин Ли утверждает, что одна из тенденций TikTok может пригодиться, если вы ищете ответ на вопрос, что помогает быстро заснуть, пишет The Mirror.

По словам Эйлин Ли, такая практика займет у вас всего несколько минут, но эффект не заставит себя ждать. Речь идет о массаже ног, который можно сделать себе самостоятельно.

видео дня

"Массаж ног является формой релаксации и снятия стресса. Это может помочь снять напряжение, улучшить кровообращение и обеспечить ощущение комфорта и благополучия", - отметила она.

По ее словам, нужно массировать две ключевые точки. Первая расположена по линии вниз от участка между первым и вторым пальцами на ноге в верхней части стопы, а вторая - между вторым и третьим пальцами, но уже на подошве в нижней части стопы.

Эти точки известны как "акупунктурные", и считается, что при их стимуляции наш мозг будет получать сигналы, которые будут успокаивать любую боль.

Доктор Ли также рекомендует массировать эти зоны кончиками пальцев для лучшего ночного отдыха.

Смотрите видео, что сделать, чтобы быстрее заснуть:

@anew.acu Вот забавный хак сна с ногами! ? ?? Почка 1 (KD1) и Печень 3 (LV3) - две удивительные комбинации точек, обычно используемые в акупунктурных процедурах, но вы можете получить их прямо здесь, дома, с помощью акупрессуры и испытать эффективность китайской медицины. ПРОФИЛИ: ? Почка 1 (она же "Юнцюань", или "Порывистый источник") - отличная точка для ног для тех, кто "в своих мыслях"; она также может лечить ночную потливость, сердцебиение (ощущение учащенного сердцебиения) и приливы жара (для тех, кто находится в менопаузе). ? Печень 3 (она же "Тай-Чонг" или Великий порыв) - это охлаждающая точка для ног для тех, кто испытывает стресс, но что более важно, она также отлично снимает менструальные спазмы и подавленный гнев. В некоторых случаях это даже может помочь при головокружениях. Можно делать это ежедневно прямо перед сном ? Делайте несколько заходов или только один. Относитесь к себе хорошо ? Никаких медицинских советов, просто советы по здоровью ♥️ Безопасно для маленьких ones?? Избегайте LV3 во время ожидания, но безопасно делать KD1?? #insomnia#sleeptip#sleephygiene#stressrelief#painrelief#acupressure#chinesemedicine#depression#anxiety#healthtips#lifehack♬ Bounce - Otile Brown x Lexsil

По словам доктора Ли, лучше провести такой массаж за 30 минут до сна. Когда вы поочередно отыщете нужные точки, надо будет на каждой из них сперва нажать и подержать 30 секунд, а затем массировать кругами по или против часовой стрелки. Затем можно промассировать обе точки сразу.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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