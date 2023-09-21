Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

Мы привыкли, что Интернет у нас есть дома, на работе, на отдыхе и практически в любом месте. Порой Сеть пропадает и становится невозможно совершать привычные действия за компьютером или мобильным телефоном. Нередко возникают проблемы с Wi-Fi роутером – услуга оплачена, сигнал есть, но ничего не открывается. И тогда мы пытаемся выяснить, что делать, если нет интернета через роутер. Простые советы помогут справиться с проблемой.
Что делать, если роутер включен, но не раздает интернет?
Проверьте индикаторы и перезагрузите роутер
Посмотрите на лампочки на вашем роутере. Они должны гореть, что сигнализирует о том, что маршрутизатор подключен к питанию. Если одна из лампочек горит красной, скорее всего, случился сбой с настройками или кабель неправильно подключен. Настройте роутер согласно инструкции и перезагрузите устройство.
Лампочки горят зеленым, а сигнала нет
Бывает, что все правильно настроено, а страницы в Интернете все равно не открываются. Тогда нужно проверить, все ли в порядке с провайдером. В таком случае наберите техподдержку провайдера, чтобы специалисты проверили сигнал. В большинстве случаев проблема решается самостоятельно при поддержке оператора или выездом специалиста на дом.
Подключите кабель напрямую к ПК
Попробуйте подключить кабель сразу к вашему ноутбуку или персональному компьютеру. Если Интернет появился, проблема с настройками роутера. Интернета по-прежнему нет – вероятно, проблема со стороны провайдера.
Проверьте настройки
Войдите в панель управления маршрутизатора через сайт, который указан на самом корпусе. Далее нужно ввести логин и пароль, их вы найдете там же на этикетке. Настраивайте роутер, следуя инструкции.
Проверьте целостность кабелей
Даже небольшое повреждение кабеля может привести к отсутствию Интернета. Нерабочие кабели лучше не чинить, а заменить, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме.
Если настроить роутер не удалось, обратитесь к специалистам. Они настроят устройство так, чтобы вы снова смогли беспрерывно пользоваться Сетью.