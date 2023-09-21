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Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

Андрей Ганчук
21 сентября 2023, 05:00
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Вы узнаете, как восстановить Wi-Fi роутер, когда правильно перенастроите устройство и убедитесь в отсутствии проблем с сигналом со стороны провайдера.
Интернет, роутер
Как настроить вай фай на роутере и вернуть себе доступ к Интернету / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com

Мы привыкли, что Интернет у нас есть дома, на работе, на отдыхе и практически в любом месте. Порой Сеть пропадает и становится невозможно совершать привычные действия за компьютером или мобильным телефоном. Нередко возникают проблемы с Wi-Fi роутером – услуга оплачена, сигнал есть, но ничего не открывается. И тогда мы пытаемся выяснить, что делать, если нет интернета через роутер. Простые советы помогут справиться с проблемой.

Что делать, если роутер включен, но не раздает интернет?

Проверьте индикаторы и перезагрузите роутер

Посмотрите на лампочки на вашем роутере. Они должны гореть, что сигнализирует о том, что маршрутизатор подключен к питанию. Если одна из лампочек горит красной, скорее всего, случился сбой с настройками или кабель неправильно подключен. Настройте роутер согласно инструкции и перезагрузите устройство.

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Лампочки горят зеленым, а сигнала нет

Бывает, что все правильно настроено, а страницы в Интернете все равно не открываются. Тогда нужно проверить, все ли в порядке с провайдером. В таком случае наберите техподдержку провайдера, чтобы специалисты проверили сигнал. В большинстве случаев проблема решается самостоятельно при поддержке оператора или выездом специалиста на дом.

Подключите кабель напрямую к ПК

Попробуйте подключить кабель сразу к вашему ноутбуку или персональному компьютеру. Если Интернет появился, проблема с настройками роутера. Интернета по-прежнему нет – вероятно, проблема со стороны провайдера.

Проверьте настройки

Войдите в панель управления маршрутизатора через сайт, который указан на самом корпусе. Далее нужно ввести логин и пароль, их вы найдете там же на этикетке. Настраивайте роутер, следуя инструкции.

Проверьте целостность кабелей

Даже небольшое повреждение кабеля может привести к отсутствию Интернета. Нерабочие кабели лучше не чинить, а заменить, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме.

Если настроить роутер не удалось, обратитесь к специалистам. Они настроят устройство так, чтобы вы снова смогли беспрерывно пользоваться Сетью.

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