Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегда

Недостаточно лишь механически очистить плесень и обработать поверхности разными средствами - после этого проблема может вернуться, если забыть о важном правиле.

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Как высушить погреб от сырости/ коллаж: Главред, фото: скрин

Плесень чаще всего появляется в тех помещениях, где есть благоприятные для этого условия - влага, конденсат, плохое проветривание и мало освещения.

Чтобы дома не завелась плесень, нужно, в частности, регулярно чистить вытяжки и систему вентиляции в квартире - это позволит помещению лучше проветриваться и уровень влаги будет не таким большим, ведь именно влага является первой причиной появления такой проблемы. Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

Отмечается, что еще одна возможная причина - большое количество домашних растений в торфяных горшках, ведь торф - любимое место опасных бактерий. Также причиной распространения плесени в доме может стать кондиционер, который является спасителем в жару с одной стороны и рассадником опасного грибка и плесени с другой стороны.

Что сделать чтобы в подвале не было сырости

На YouTube-канале "Прана Вентиляція" эксперт рассказал, что в случае появления плесени в любом помещении, в том числе и в погребе или подвале, не получится просто смыть ее водой или какими-то очищающими средствами. В первую очередь нужно обратить внимание на влажность в помещении и позаботиться о хорошей вентиляции.

"Ликвидировать нужно причину, а не последствия. Главной причиной возникновения плесени является влажность сверх нормы и застой воздуха в помещении. Это благоприятные условия для развития опасных микроорганизмов - грибков, вирусов, бактерий и плесени. Первое, что посоветует сделать любой специалист - это организовать достаточную вентиляцию в помещении. Замена влажного, пораженного плесенью воздуха на свежий и последующий контроль влажности воздуха - это ключ к здоровому микроклимату", - отмечается в видео на YouTube-канале.

Эксперт объяснил, что только после установки вентиляции целесообразно очищать поверхности от плесени механически и обработать специальными средствами при необходимости.

Смотрите видео об удалении плесени и грибков в доме:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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