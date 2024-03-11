'Пол будет чистый и блестящий': женщина поделилась гениальным лайхаком

Женщина поделилась гениальным трюком, с помощью которого вы больше никогда не будете мыть пол грязной водой.

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Как идеально вымыть пол / коллаж: Главред, фото: pexels

Если вы моете очень грязный пол, вы заметите, как быстро вода от вашей швабры становится серой и грязной. Если вы и дальше продолжаете погружать швабру в нее и дальше мыть пол, то этим только делаете хуже.

Прекрасной альтернативой является замена воды и добавление моющего средства, чтобы сделать ее чистой, но это не только отнимает много времени, но и дорого, передает издание Mirror.

Женщина в своем TikTok рассказала лайфхак, который может сэкономить и деньги, и время. Она поделилась замечательной техникой уборки, благодаря которой пол станет блестящим и чистым. Для этого ей понадобилось широкое ведро Vileda с функцией отжима для швабры, которая избавляет от лишней воды.

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"Как правило, излишки грязи попадают прямо в ведро, а вам приходилось погружать швабру обратно в грязную воду. Но вместо этого стоит поместить отдельное ведро с чистой водой в широкое ведро - фактически отделяя грязную от чистой воды", - советует блогер.

Как вымыть пол до блеска / фото: Tiktok

И теперь, когда будете вращать швабру, чтобы избавиться от избытка грязной воды, она будет оставаться отдельно от чистого ведра.

"Вместо того, чтобы смешивать швабру с грязной водой после каждого использования, я использовала маленькое ведро, наполненное теплой чистой водой и средством для мытья пола. После того, как поверхность пола хорошо вытерта, я сливаю всю грязную воду, которая осталась. Затем я перехожу к использованию чистой воды для мытья швабры, а в конце затем тщательно споласкиваю ее подчистую", - пояснила женщина.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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