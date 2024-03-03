Популярная ошибка: эксперт рассказала, как правильно мыть пол шваброй

По мнению профессиональных уборщиков, некоторые хозяйки делают распространенную ошибку во время мытья пола, которая влияет на чистоту в доме.

https://glavred.info/lifehack/populyarnaya-oshibka-ekspert-rasskazala-kak-pravilno-myt-pol-shvabroy-10546877.html Ссылка скопирована

Как правильно мыть пол шваброй - эксперт назвала популярную ошибку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Мытье полов - необходимая рутинная работа, которая гарантирует, что ваш дом будет блестяще чистым. Но если вы думали, что знаете, как правильно мыть пол, возможно, вам стоит подумать еще раз.

Профессиональный уборщик говорит, что многие люди моют пол неправильно, оставляя его грязным даже после того, как тратят на это много времени. По словам Донны Мендозы, главная ошибка, которую допускают люди, - это использование неправильной швабры.

Донна в своем Tik-Tok регулярно делится секретами уборки. Недавно Донна рассказала, что для того, чтобы сделать пол чистым, не стоит использовать губчатую швабру, поскольку она может оставить после себя кучу грязи, сообщает Mirror.

видео дня

"Еще одна заказчица использовала только губчатую швабру. Я сказала ей, что такая швабра лишь расталкивает грязь. Не собирает ее", - рассказала она в своем недавнем видео.

Чтобы должным образом вымыть пол, Донна сначала использовала щетинный веник, чтобы вычистить всю грязь, а затем использовала швабру с вращающейся насадкой из микрофибры.

Смотрите видео о том, как профессионально отмыть пол от грязи:

Профессиональная уборщица объяснила, что ее клиентка была "поражена" ее техникой.

"Она сказала, что неудивительно, почему носки ее детей всегда черные", - отметила профессиональная уборщица.

Донна сняла, как она выливает грязную коричневую воду в унитаз, и объяснила, что ей пришлось "сделать не менее 10 полосканий, пока вода не стала прозрачной".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.