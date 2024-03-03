Посадка картофеля в марте: хитрый фокус - и урожай просто завалит закрома

Важные советы опытных агрономов - на каком расстоянии сажать картофель.

https://glavred.info/lifehack/posadka-kartopli-v-berezni-10546847.html Ссылка скопирована

Когда нужно сажать картофель / Коллаж: Главред, Фото Pixabay/Couleur, Pixabay/Ehrecke

Садоводы и дачники знают о том, что выращивание картофеля заключается не только в получении высокого и качественного урожая, но и в правильном его доведении до необходимых кондиций (для хранения или реализации). Никому не понравится, если ежедневный труд на огороде сойдет на нет.

Поэтому аграриям напоминают, что при планировании выращивания той или иной культуры (в том числе картофеля), необходимо спланировать весь технологический процесс от начала и до конца. Об этом говорится в публикации специализированного журнала "Агроном".

Опытные огородники знают о том, что весной лучше всего применять культивацию на глубину 25-28 см для формирования мелкокомковатой структуры почвы Это, в свою очередь, станет оптимальной основой для выращивания картофеля.

Не стоит забывать о том, что хорошо подготовленная почва является залогом успеха при выращивании картофеля. Условием здесь является формирование почвы с минимумом комков, что обеспечит формирование качественного и большого гребня, в котором картофелина не будет деформироваться, что позволит получить отличный урожай.

Специалисты отмечают, что при выращивании картофеля обязательно добавляют несколько элементов питания, среди которых выделяются:

кальций (Са) - около 42 кг/га д.в.

магний (Mg) - около 20 кг/га.

Если не забыть об их своевременном внесении, урожай удивит высоким качеством кожуры и мякоти.

Технология выращивания картофеля

Как отмечают ученые из Института картофелеводства, наибольший урожай можно собрать при выращивании картофеля в севооборотах. В то же время следует обращать особое внимание на короткоротационные севообороты.

Агрономы говорят, что на дерново-подзолистых почвах лучшими для выращивания картофеля являются четырех- и пятипольные севообороты с насыщением картофелем 20-25%. В то же время площадь пропашных культур в специализированном картофельном севообороте не должна превышать 50%.

Когда нужно сажать картофель

Нередко можно услышать о высадке картофеля уже в марте. Однако конкретные сроки посадки картофеля зависят от климатических и других особенностей того или иного региона. Причем стоит помнить о том, что во время посадки главное - обеспечить размещение клубня по центру гребня и равномерно по глубине.

Специалисты отмечают, что четкое выполнение названных условий позволяет получить высококачественный урожай картофеля. Не менее важным условием является защита картофеля от перегрева, а также воздействия различных вредителей. Все это является залогом получения качественного и богатого урожая.

Смотрите видео - корневая система картофеля - основа высокого урожая:

Стоит заметить, что раннеспелый картофель высаживают раньше остальных сортов. Не секрет, что на юге это третья декада марта, ведь в это время уже достаточно тепло, а почва прогрета.

Когда можно сажать картофель в марте

В то же время специалисты отмечают, что можно высаживать картофель даже в начале марта, если почва уже достаточно прогрелась до 6 °С. Поэтому и неудивительно, что в южных областях лучше выращивать ранние сорта культуры, поскольку поздние не смогут созреть.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.