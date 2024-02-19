Как убрать пятна и грибок грибок на заборе: дешевое средство из 2 ингредиентов

Из-за холодной и сырой погоды на заборах часто появляются "зелень", но если не ухаживать за ними, эта слизистая субстанция может стать проблемой для деревянных заборов.
Чтобы избавиться от плесени и мха, многие прибегают к дорогостоящим средствам, которые могут содержать химикаты, способные уничтожить близлежащие растения, но эксперт по уборке из службы рассказал о дешевом способе, пишет Express.
"Уксус и пищевая сода - это естественный ответ на вопрос, как очистить деревянный забор без мойки под давлением. Уксус - это слабая кислота, поэтому он хорошо удаляет плесень и грибок, а пищевая сода - абразив, поэтому она помогает отчистить грязь", - заявил эксперт.
Рекомендуется смешать в емкости белый уксус, пищевую соду и горячую воду и нанести смесь на деревянный забор с помощью кисточки или распылить ее из пустой бутылки с распылителем.
Оставьте на некоторое время, чтобы избавиться от пятен зеленых водорослей. Почистите забор с помощью щетки, а затем промойте его из шланга, чтобы убедиться, что "зелень" полностью удалена с дерева.
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