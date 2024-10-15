Экран телевизора будет блестеть, как новый: понадобится лишь один секретный элемент

Занимаясь уборкой мы не проходим мимо телевизора и протираем его экран, но не всегда удачно и правильно.

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Салфеткой из микрофибры можно протереть экран телевизора / Коллаж: Главред, фото pixabay

Нет ничего неприятнее, чем начать смотреть любимый фильм и вдруг заметить на экране телевизора пятна от пальцев или жирные следы. Даже пыль, которая накопилась на экране может испортить просмотр фильма. Чтобы качественно очистить телевизор, понадобится лишь специальная салфетка, смоченная водой, передает Southern Living.

Независимо от того, какой тип телевизора вы будете протирать, в целях безопасности устройство следует выключать и отключать от сети, а также дайте немного времени, чтобы экран окончательно остыл, только после этого можно начинать очистку.

Мировые производители техники отмечают, что ни в коем случае нельзя использовать для очистки экранов средства, которые содержат в себе спирт, или любые другие химические элементы.

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Чтобы убрать пыль и пятна на экране, следует осторожно протереть поверхность салфеткой из микрофибры. Если на телевизоре есть жирные или другие стойкие пятна, тогда можно смочить полотенце водой.

Всегда помните, что во время протирания телевизора важно следить за тем, чтобы ни одна капля воды не попала в его вентиляционные отверстия.

Важно протирать монитор круговыми движениями, чтобы минимизировать появление разводов. Прежде чем включать телевизор, убедитесь, что экран полностью высох.

Благодаря этому простому методу экран будет блестеть, как новый, и останется невредимым.

Southern Living Southern Living - это американский журнал, который освещает темы, связанные с приготовлением пищи, садоводством, дизайном интерьера, путешествиями и местными традициями.

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