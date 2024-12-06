Для чего хозяйки натирают окна пеной для бритья: ответ удивит

В Сети поделились простым способом, который поможет избавиться от конденсата на окнах.

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Для чего наносят пену для бритья на окна / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

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Для чего на окна наносят пену для бритья

Почему появляется конденсат на окнах

Пена для бритья - универсальное средство, которое сможет убрать даже конденсат на окнах. Главред узнавал, как правильно нанести пену, чтобы навсегда забыть о запотевании стекол.

Портал Express.co передает, что конденсат образуется из-за плохой вентиляции, неправильной установки пластиковых окон, повышенной влажности, плохой отапливаемости помещения и даже частого полива цветов. Факторов возникновения популярной проблемы может быть несколько.

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На просторах Интернета рекомендуют использовать пену для бритья, чтобы окна "не плакали".

"Вы можете попробовать покрыть внутреннюю сторону окон пеной для бритья. Нанесите ее равномерно с помощью тряпки, не используйте слишком много, только столько, чтобы получить тонкое покрытие. Втирайте до тех пор, пока стекло не станет прозрачным (останется слегка маркая пленка).", - советует пользователь.

Это может показаться странным, но пена для бритья может действовать как защитный барьер, поскольку она содержит поверхностно-активные вещества, которые предотвращают образование капель воды.

Однако следует отметить, что хоть это решение является быстрым, оно вряд ли поможет в долгосрочной перспективе, поскольку ключ к избавлению от оконного конденсата навсегда - это улучшение вентиляции.

Один из лучших способов уменьшить влажность - открывать окна днем, когда не очень холодно, и всегда включать вентилятор на кухне во время приготовления пищи или в ванной комнате после душа.

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