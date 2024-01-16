УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Уберите оттуда сковородки и кастрюли: как правильно использовать ящик под духовкой

Сергей Кущ
16 января 2024, 13:26
Мы раскроем секрет этого незаслуженно забытого пространства.
Для чего нужен ящик внизу газовой плиты
Для чего нужен ящик внизу газовой плиты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

На многих кухнях украинцев ящик под духовкой заполнен кастрюлями или сковородками, но мало кто знает, что он предназначен для более умного использования.

Давайте раскроем секрет этого незаслуженно забытого пространства.

Для чего нужен ящик внизу газовой плиты?

Оказывается, создатели духовок предусмотрели этот отсек для более удобной подачи нескольких блюд одновременно. Представьте, что у вас в духовке готовится аппетитная курица, и вы параллельно приготавливаете второе блюдо. Тут-то на помощь приходит этот умный ящик.

видео дня

Он предназначен для того, чтобы сохранять тепло уже приготовленных блюд. Таким образом, когда ваше мясо или пирог уже готовы, вы можете поместить их в ящик под духовкой. Тепло внутри отсека сохранится, обеспечивая горячую подачу ваших кулинарных шедевров даже после приготовления всех компонентов.

Что хранить в ящике под плитой?

Ящик под духовкой в плите - идеальное место для поддержания тепла приготовленных гарниров и закусок.

Если вы сделали какую-то выпечку, то ящик под духовкой сохранит тепло и влажность, предотвращая пересыхание.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

13:23 Украина
Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:53 Украина
В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

12:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:57

Били за то, что высокий, потерял 45 кг: Из плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3

13:49

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

13:45

Психбольница, жуткие порезы, кома: из-за чего Тышкевич попала в реанимацию

13:26

Уберите оттуда сковородки и кастрюли: как правильно использовать ящик под духовкой

13:23

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
12:53

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:47

Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов

12:32

В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

12:32

Собрали 460 тысяч солдат: россияне готовят наступление на стратегический город

Реклама
12:26

В Укрэнерго рассказали, грозит ли Украине блэкаут этой зимой

11:59

Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагараВидео

11:55

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

11:53

Китайский гороскоп на 17 января 2024: Коню - суета, Обезьяне - новое начало

11:46

Нужно найти рыбу среди кошек: веселая головоломка для людей с орлиным зрением

11:40

"Пью, гуляю": Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары"

11:32

Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТОФото

11:13

Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

11:05

Потери достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

10:58

Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

10:54

Оккупанты могут ударить ракетами с моря: в ВСУ предупредили украинцев об угрозе

Реклама
10:52

Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

10:46

Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

10:24

Украинский музыкант потерял 5-летнего сына, который несколько дней пролежал в коме

10:19

Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

10:18

"Путин потерпит крах раньше": Ходжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет

10:13

Будут катастрофические последствия: боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении

09:44

"Путину не придется проводить мобилизацию": эксперт описал состояние армии оккупантовВидео

09:41

Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации

09:21

Гороскоп Таро на 2024 год для Раков: назван самый прибыльный и счастливый месяцВидео

09:02

"Техника подвела, дело житейское": об "инциденте" с самолётами А-50 и Ил-22Ммнение

08:58

Гороскоп на завтра 17 января 2024: Львам поможет Стрелец, Девам - проблемы на работе

08:34

"Акцент ставил Путин": войска РФ провалили план захвата Авдеевки - Тимочко

08:33

"Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой": Кулеба назвал ошибку Запада

08:17

Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу

08:10

Началось возрождение десантно-штурмовых бригад Россиимнение

07:21

В Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в домВидео

07:10

Только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:45

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:42

Главное, что человечеству следует знать о войнемнение

05:10

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

Реклама
05:00

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

04:30

Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

03:40

Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

03:10

Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

02:39

450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФВидео

02:06

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

01:36

Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

01:12

Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

00:15

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

15 января, понедельник
23:04

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять