Уберите оттуда сковородки и кастрюли: как правильно использовать ящик под духовкой

На многих кухнях украинцев ящик под духовкой заполнен кастрюлями или сковородками, но мало кто знает, что он предназначен для более умного использования.
Давайте раскроем секрет этого незаслуженно забытого пространства.
Для чего нужен ящик внизу газовой плиты?
Оказывается, создатели духовок предусмотрели этот отсек для более удобной подачи нескольких блюд одновременно. Представьте, что у вас в духовке готовится аппетитная курица, и вы параллельно приготавливаете второе блюдо. Тут-то на помощь приходит этот умный ящик.
Он предназначен для того, чтобы сохранять тепло уже приготовленных блюд. Таким образом, когда ваше мясо или пирог уже готовы, вы можете поместить их в ящик под духовкой. Тепло внутри отсека сохранится, обеспечивая горячую подачу ваших кулинарных шедевров даже после приготовления всех компонентов.
Что хранить в ящике под плитой?
Ящик под духовкой в плите - идеальное место для поддержания тепла приготовленных гарниров и закусок.
Если вы сделали какую-то выпечку, то ящик под духовкой сохранит тепло и влажность, предотвращая пересыхание.
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