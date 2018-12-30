Еще один приход УПЦ МП присоединился к "настоящей украинской церкви"

Еще один приход УПЦ МП присоединился к ПЦУ / Bdzhola.com

Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Черновицкой области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Об этом было объявлено на собрании церковных общин, которое состоялось 30 декабря. В собрании приняли участие более 400 местных жителей и около 30 представителей УПЦ МП, пишет Униан. За переход проголосовали 350 человек.

Представители Московского патриархата пытались отговорить людей от перехода. В частности, секретарь Черновицкой епархии Московского патриархата Никита заявил, что Объединительного собора не было – на что чего сторонники ПЦУ начали бить поклоны и молиться.

"В Библии написано: "Кто разрушает церковь – того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь", – заявил священник отец Георгий.

Ранее в селе Требуховцы Тернопольской области заявили о переходе в состав Православной церкви Украины.

Также приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины. Соответствующее сообщение опубликовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

Кроме того, на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ. Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ.

На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ. Ранее в церкви саботировали похороны погибшего в АТО украинского бойца.

Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине. Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.

Напомним, первыми стали прихожане Винницины. Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.