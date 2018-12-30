Еще один приход УПЦ МП присоединился к "настоящей украинской церкви"

Решение было принято подавляющим большинством голосов.
Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Черновицкой области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины.
Об этом было объявлено на собрании церковных общин, которое состоялось 30 декабря. В собрании приняли участие более 400 местных жителей и около 30 представителей УПЦ МП, пишет Униан. За переход проголосовали 350 человек.
Представители Московского патриархата пытались отговорить людей от перехода. В частности, секретарь Черновицкой епархии Московского патриархата Никита заявил, что Объединительного собора не было – на что чего сторонники ПЦУ начали бить поклоны и молиться.
"В Библии написано: "Кто разрушает церковь – того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь", – заявил священник отец Георгий.
Ранее в селе Требуховцы Тернопольской области заявили о переходе в состав Православной церкви Украины.
Также приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины. Соответствующее сообщение опубликовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.
Кроме того, на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ. Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ.
На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ. Ранее в церкви саботировали похороны погибшего в АТО украинского бойца.
Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине. Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.
Напомним, первыми стали прихожане Винницины. Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.