"Конец года. Нервы на пределе": Кирилл написал слезное письмо Варфоломею

Кирилл написал нервное письмо Варфоломею / Фокус

30 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею. Документ опубликовали сегодня на официальном сайте РПЦ.

Как отмечают эксперты, письмо вышло эмоциональным и нервным.

В документе на четыре страницы глава российской Церкви изложил свое видение последних событий в Украине: снятие анафемы с Филарета и Макария, создание ПЦУ, обещание томоса и т.д.

"Ваши советчики уверяли Вас, будто епископат Украинской Православной Церкви готов поддержать политический проект киевских властей, будто значительная часть, десятки канонических епископов ждут лишь Вашего благословения, чтобы покинуть свою Церковь. Я предупреждал неоднократно, что Вас вводят в заблуждение. Теперь Вы можете убедиться в этом воочию.

Читайте также"Не имеет значения": Епифаний рассказал о наказании от Москвы для перешедших в ПЦУНа так называемом "поместном соборе", который созвали Вы, а возглавила тройка, состоявшая из Вашего представителя, самозваного "патриарха" (теперь именуемого "почетным") и светского главы украинского государства, присутствовали лишь двое из 90 епископов Украинской Православной Церкви. То, что Вы называете "поместным собором", стало собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской Церкви. Что это, как не легализация украинского раскола, которой Вы публично обещали не допустить?" – отмечается среди прочего в письме.

Завершил он письмо словами: "Еще не поздно остановиться".

Стиль письма уже сравнили с манерой речи российского пропагандиста Дмитрия Киселева в программе "Вести недели".

Читайте такжеНовые экзархаты РПЦ: эксперты объяснили, что стоит за решением Кирилла"Рассказывая о разрушительных действиях Константинополя, Кирилл ни слова не говорит об ответных шагах Московского Патриархата в виде создания экзархатов за границами России, а лишь грозит Божьим Судом, и дрожащей от волнения рукой подписывает это новогоднее письмо Константинопольскому коллеге собственноручно. Конец года. Нервы на пределе", – резюмирует Telegram-канал Церквач.

Напомним, 17 апреля 2018 года Петр Порошенко сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху с призывом издать томос о единой поместной православной церкви в Украине. Верховная Рада поддержала обращение 268 голосами. 22 апреля Синод Вселенского патриархата в Константинополе рассмотрел прошение.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (представителей) в Киев в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил (США) и епископ Эдмонтонский Иларион (Канада).

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви – Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания – одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признать создание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

Как сообщалось, 30 декабря приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Черновицкой области перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Ранее в селе Требуховцы Тернопольской области заявили о переходе в состав Православной церкви Украины.

Напомним, первыми стали прихожане Винницины. Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.

Также приход УПЦ МП в Хмельницкой области перешел в состав Православной церкви Украины. Соответствующее сообщение опубликовал митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

Кроме того, на Винничине прихожане трех храмов "переметнулись" из УПЦ МП в ПЦУ. Такое сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Винницкой епархии ПЦУ.

На Львовщине оскандалившийся храм УПЦ МП перешел в ПЦУ. Ранее в церкви саботировали похороны погибшего в АТО украинского бойца.

Примкнувший к ПЦУ митрополит "отжал" у Онуфрия храм на Троещине. Сам митрополит Александр спрогнозировал, что другие священники Московского патриархата также последуют его примеру и присоединятся к ПЦУ.