"Полный провал". В РПЦ "полыхнули" гневом из-за объединительного Собора ПЦУ

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Глава РПЦ патриарх Кирилл в крайне резком тоне отреагировал на итоги объединительного собора Православной церкви Украины.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА "Новости".

Главный иерарх РПЦ охарактеризовал собор и последующее возникновение единой поместной церкви в Украине как "полный провал".

Никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (вселенского патриарха Варфоломея — "Главред"), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", — высказался глава РПЦ.

Напомним, ранее патриарх Кирилл уверял, что в Украине "враг человеческого рода ополчился на церковь".