"Врата ада": патриарх Кирилл уверял, что в Украине "враг человеческого рода" ополчился на церковь

16 октября 2018, 08:25

На "братской" украинской земле православная церковь проходит через "тяжелейшие испытания", считает глава РПЦ.

Патриарх Кирилл утверждал, что на украинской земле
На украинской земле "враг человеческого рода" ополчился на православную церковь, утверждал патриарх Кирилл / mrakobesie.com

Глава Русской православной церкви (Московский патриархат) патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что в Украине "враг человеческого рода" ополчился на православную церковь.

В РПЦ верят, что и "врата ада не одолеют церковь" (цитата из Евангелие от Матфея), рассказал патриарх, выступая в столице Беларуси Минске, говорится на сайте МП.

"Мы знаем, как сегодня непросто на братской украинской земле. Мы знаем, как враг рода человеческого ополчился на церковь православную, которая проходит через тяжелейшие испытания…", — отметил Кирилл.

Читайте такжеБелорусская церковь вслед за РПЦ разрывает отношения с КонстантинополемПо его словам, в МП также верят, что "никакие светские силы, ставящие перед собой цель уничтожить церковь, не будут успешны".

"И всем, кто в этом еще сомневается, нужно еще и еще раз вспомнить о нашем недалеком прошлом, когда власть стремилась уничтожить всякую веру, особенно церковь православную", — добавил он.

Напомним, в апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей уже назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарх Филарет Филарета. Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом.

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