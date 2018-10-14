Кремлю никто не даст разжечь религиозную войну в Украине - Порошенко

Выступление Порошенко на Софийской площаде / Reuters

Власти Украины не дадут Кремлю возможность стать разжигателем войны на религиозной почве внутри страны.

С таким заявлением выступил президент Петр Порошенко во время массовой молитвы за дарование томоса об автокефалии Украинской церкви в воскресенье, 14 октября, на столичной Софийской площади, сообщает портал "ТСН".

"Общее развитие независимой церкви не может быть поводом для раздора, для противостояния, для насилия. Я уже говорил, как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой Лавру, монастырь или храм, знайте, они – московская агентура", − подчеркнул гарант Конституции.

По словам Порошенко, автокефалия для Украинской церкви – основа собственного пути развития Украины и развития украинцев как нации.

"Мы не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри нашего государства", − подытоживал президент.

Кроме того, Порошенко особо отметил, что предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) на каждом богослужении возносят молитвы за российскую власть, которая осуществляет агрессию на востоке Украины. "Патриарх РПЦ молится за русское войско, которое убивает украинских воинов и гражданское население, убивает украинцев. А у нас в Украине, к сожалению, еще есть храмы, где поминают патриарха Кирилла, который совершает эти молитвы", - цитирует президента новостное агентство "УНИАН".

Напомним, ранее сообщалось о том, что преставители Киевского патриархата рассказали, что ожидает духовенство Московского патриархата в случае предоставления томоса об автокефалии.