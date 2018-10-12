Автокефалия УПЦ: у Филарета рассказали, что ждет духовенство Московского Патриархата

Патриарх Филарет / УНИАН

Процесс объединения украинского православия должен происходить добровольно, мирно и без принуждения и каждая община мирян или монахов сможет свободно избрать центр своего церковного подчинения – принадлежать к Украинской или Русской Церкви.

"Те иерархи, духовенство и миряне, которые захотят, несмотря на все обстоятельства, в дальнейшем подчиняться Московскому Патриархату, имеют право на это. Русская Православная Церковь в Украине будет равноправно сосуществовать со всеми другими Церквями и религиозными организациями, как это гарантировано Конституцией и законами нашего государства и международным правом", – говорится в заявлении Киевского патриархата.

Вместе с тем в УПЦ КП призвали иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине приступить к подготовке Чрезвычайного Объединительного Собора.

"Мы ожидаем то, что принимая во внимание все обстоятельства – давность истории, плодотворную деятельность, большое число епископата, духовенства и верующих, монастырей и духовных школ, другие факторы – Патриаршим и Синодальным Томосом также будет всеправославно утвержденное достоинство Патриарха с Предстоятелем поместной УПЦ", – сказано в обращении.

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При этом в Киевском Патриархате призвали епископат, духовенство и верных УАПЦ, как и епископат, духовенство и верных Московскому Патриархату, поддержать процесс объединения украинского православия.

Накануне Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.