Ответ Украине: РПЦ образовала экзархаты в Европе и Азии

РПЦ решила отомстить Константинополю за Украину / Фото: panthermedia/vostock-photo

Священный Синод Русской православной церкви учредил патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии, ответив таким образом на действия Константинопольского патриархата в Украине.

"Синод постановил образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже, включив в сферу пастырской ответственности данного экзархата следующие страны: Андорра, Бельгия, Великобритании и Северная Ирландия, Ирландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария", - цитирует Интерфакс пресс-секретаря патриарха Кирилла священника Александра Волкова.

В РПЦ заявили, что ранее закрывали глаза на действия Константинополя, однако не смогли оставить без реакции намерения Вселенского патриархата взять под контроль диаспору в Западной Европе и других частях мира. Волков подчеркнул, что в связи с этим принято решение образовать патриарший экзархат и в Азии.

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"В связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, выражающимися в умножении числа храмов и общин, появлении духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русскому православию, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, на постоянной или временной основе проживающего в этих странах и регионах, был образован патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре", - процитировал священник решение Синода РПЦ.

Напомним, патриарх РПЦ Кирилл заявил, что переименование УПЦ МП повлечет за собой масштабные акции по изъятию храмов, а также чревато "кровавыми конфликтами".