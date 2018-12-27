Кирилл пугает "репрессиями" и "кровавыми конфликтами" из-за переименования УПЦ МП

Патриарх Кирилл / ledn.info

Переименование УПЦ МП повлечет за собой масштабные акции по изъятию храмов, а также чревато "кровавыми конфликтами", заявил патриарх Московский Кирилл.

По его мнению, после решения украинского парламента о переименовании УПЦ МП последуют репрессии.

"И совершенно очевидно, что есть некий ультиматум: если Церковь не меняет свое название, то она будет снята с регистрации, но если Церковь меняет свое название, то начинается сильнейшее давление, в первую очередь на народ, на общественность. Несомненно, начнутся силовые акции по отнятию храмов ", - подчеркнул он на заседании Высшего церковного совета.

Кирилл также считает, что народ на Украине "сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", передает interfax-religion.ru.

Напомним, ранее Кирилл отреагировал на итоги объединительного собора Православной церкви Украины.