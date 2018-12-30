Предстоятель ПЦУ сказал, когда Томос будет в Украине

30 декабря 2018, 07:20

Томос об автокефалии — подарок для нашей страны на Рождество, отметил митрополит Епифаний.

Митрополит Епифаний сообщил, что Томос об автокефалии привезут в Украину вечером 6 января 2019-го
Томос об автокефалии привезут в Украину вечером 6 января 2019-го, сообщил митрополит Епифаний / Скриншот видео с youtube.com

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко) сообщил, что Томос об автокефалии украинской православной церкви привезут в нашу страну вечером 6 января 2019 года.

Томос — определенный подарок для Украины на Рождество Христово (отмечается 7 января), рассказал Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"6 января (в турецком Стамбуле — Ред.) состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля украинской независимой поместной православной церкви", — отметил собеседник.

По его словам, после литургии будет вручен томос об автокефалии украинской православной церкви. "В тот же день вечером мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество", — добавил митрополит.Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина автокефалия Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:09
В Украине предложили переименовать Крымский мост
07:45
На Киевщине произошло жуткое ДТП: три жертвы Фото Видео
07:36
Проект Украина: новогодний прогноз мнение
07:20
Предстоятель ПЦУ сказал, когда Томос будет в Украине Видео
07:14
В шутку и всерьез: странные новогодние приметы и серьезные приметы на Новый год на здоровье и деньги Видео
06:53
Виталий Дейнега: Керченский мост будет трофеем Украины, главное - чтобы его не повредили убегающие танки
06:35
"Удар в ребро": астролог назвал главных лузеров 2019 года по знаку Зодиака Видео
06:08
Волонтер объяснил, почему Украина не станет освобождать Донбасс силой
05:56
Названы два замечательных свойства салата оливье Видео
05:09
"Как бабка": Ольга Бузова удивила фанатов новым имиджем
04:31
Командующий ВМС рассказал о планах Украины создать "москитный" флот
03:49
Волонтер назвал причину введения в Украине военного положения Видео
03:17
Новый Майдан и кровь: наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир Видео
02:58
"Штаны цвета лица Трампа": жена президента США удивила "голым" нарядом Видео
02:01
Командующий ВМС рассказал о "мифической флотилии" "ДНР" из рыбацких лодок
01:18
"Рыжая бестия": Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости Видео
00:37
"Его могут просто съесть": социолог оценил вероятность победы Зеленского на выборах Видео
29 декабря, суббота
23:57
"Профессиональные палачи": полицейские после разбоя и избиения пытались убить мужчину – СМИ
23:19
Новые метеоудары: стали известны даты магнитных бурь в начале 2019 года Видео
22:49
Епифаний объяснил, почему статус ПЦУ опустили до митрополии Видео
22:20
В Госдуме отказались признавать расширение морских границ Украины Видео
21:53
Погромы и сожженный банк: во Франции "желтые жилеты" устроили новые акции протеста Фото Видео
21:21
"Это провокация": у Лаврова истерят из-за освобождения "серой зоны" на Донбассе Видео
20:52
"Это пи**ец, чуть не сдохли": Слепаков исполнил жизнеутверждающую песню про новый год Видео
20:22
"Лед тронулся": росСМИ рассказали, как Лукашенко сдался Путину Видео
19:52
Жесткая автономия: политолог объяснил, как Украине вернуть Донбасс Видео
19:18
Нардепы жалуются Порошенко: Гройсман "кинул" при голосовании за бюджет – СМИ Видео
18:43
В Ивано-Франковске избили главу Всеукраинского братства ОУН-УПА
18:25
В Украине объяснили, зачем Россия построила забор на границе с Крымом Видео
18:11
В США предложили дать России военный ответ
17:55
Коноплянке укажут на дверь: СМИ рассказали о проблемах украинца в Бундеслиге Видео
17:31
СМИ узнали, где Порошенко с семьей проведет новогоднюю ночь
16:58
"Вражда и спекуляции": Аваков назвал опасности создания ПЦУ Видео
16:44
Порошенко расширил морские просторы Украины
16:34
В разведке предупредили: на Донбассе РФ готовит теракт с отравляющими веществами Видео
16:28
Каменских, Кардашьян, Седокова: пикантные фото звезд, которые оголились в 2018 году Фото
16:16
В Кременчуге пьяные полицейские избили и ограбили прохожего
15:50
В Госдуме опустились до угроз Меркель и Макрону за заявление по украинским морякам Видео
15:47
Украинцы стали меньше гордиться Майданами
15:22
Два нокдауна: на Днепропетровщине злой водитель жестко наказал пешеходов-нарушителей Видео
15:11
"За эпизод с Крымом стыдно": российский чемпион мира поддержал Украину в крымском вопросе Видео
15:10
Подсчитаны убытки Украины от российских санкций
14:49
Может потерять слух: Дзидзьо рассказал о последствиях нападения Видео
14:30
Погибла целая семья: в Кропивницком найдены мертвыми четыре человека Видео
14:19
У Путина сделали заявление по присоединению Беларуси к РФ
14:03
Санта с голым торсом: Джаред Лето показал пикантное фото
13:38
В РФ отреагировали на требование Меркель и Макрона освободить украинских моряков
13:20
Стало известно, какие украинские товары попали под российские санкции
13:17
С помощью Кремля и Трампа Америка станет тенью самой себя мнение
12:51
Политолог сказал, к чему военное положение приучило украинцев Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять