Предстоятель ПЦУ сказал, когда Томос будет в Украине

Томос об автокефалии привезут в Украину вечером 6 января 2019-го, сообщил митрополит Епифаний / Скриншот видео с youtube.com

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру — Сергей Думенко) сообщил, что Томос об автокефалии украинской православной церкви привезут в нашу страну вечером 6 января 2019 года.

Томос — определенный подарок для Украины на Рождество Христово (отмечается 7 января), рассказал Епифаний в интервью телеканалу Прямой.

"6 января (в турецком Стамбуле — Ред.) состоится торжественное богослужение двух предстоятелей Вселенского патриархата Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля украинской независимой поместной православной церкви", — отметил собеседник.

По его словам, после литургии будет вручен томос об автокефалии украинской православной церкви. "В тот же день вечером мы уже будем в Украине и 7 января будем торжественно праздновать Рождество", — добавил митрополит. Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Патриарх Варфоломей уже пригласил митрополита в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к Вселенскому патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.