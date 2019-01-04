В ПЦУ рассказали, какие церкви ее признают после получения томоса

Михайловский Златоверхий монастырь / archangel.kiev.ua

Сразу после того, как Вселенский патриархат предоставит томос об автокефалии, Православную церковь Украины признают православные церкви греческой традиции, а затем, постепенно, и все остальные.

Соответствующее мнение высказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью порталу "Немецкая волна".

"Получение Томоса от матери-церкви Константинопольской - это уже является первым шагом в признании другими поместными православными церквами. Это является признанием уже первой поместной православной церкви. Конечно, в первую очередь признают церкви греческой традиции. Мы верим в это. Но все (православные церкви - "Главред") говорят о том, что после официального признания, после вручения Томоса мы дадим ответ на вопрос - когда мы сможем вас признать как независимую церковь", - заявил украинский иерарх.

Напомним, ранее Епифаний рассказал, когда патриарх Варфоломей прибудет в Украину.