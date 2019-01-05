Главу ПЦУ Епифания спросили о звонках в администрацию Порошенко

Митрополит Епифаний / УНИАН

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний, отвечая на вопрос о звонках в администрацию Петра Порошенко, заявил, что общается с президентом "только на официальных мероприятиях и встречах".

Об этом он рассказал в интервью DW.

"Если сказать честно, то до сих пор у нас общение происходит с президентом только на официальных мероприятиях или встречах. А такого контакта непосредственного или решения какого-то вопроса - нет. Есть чисто технические вопросы моих помощников о поездке (в Стамбул за томосом. - Прим.), каких-то списков людей, которые будут присутствовать там во время богослужения, потому что соответственно будет усилена охрана. А каких-то таких непосредственных контактов или общения у меня нет", - сказал митрополит Епифаний.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

В свою очередь, Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась признатьсоздание Православной церкви Украины.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.