У Зеленского озвучили топ-5 наиболее волнующих украинцев проблем

Команда Зеленского разобралась в актуальных проблемах / Скриншот видео с youtube.com

Команда кандидата в президенты, известного шоумена и главы студии Квартал 95 Владимира Зеленского провела опрос среди граждан Украины, чтобы выяснить, какие проблемы наиболее остро волнуют соотечественников.

"Мы проанализировали ваши ответы и УЖЕ используем их для актуализации нашей программы. Вскоре покажем вам результат. А пока представляем рейтинг определенных вами проблем, которые мы обязательно решим", - сказано в Facebook команда Зе!

Согласно данным исследования, наибольшее количество украинцев, 17,8%, взволнованы проблемой войны на востоке Украины. 15,9 % украинцев отметили проблему низкого уровня зарплат и пенсий. Борьба с коррупцией заняла третье место — 13,3%. На четвертом месте — проблема цен на коммунальные услуги, а на пятом – стоимости продуктов питания и товаров широкого потребления.

Среди актуальных проблем – медицинское обслуживание, сложности для развития бизнеса, безработица, рост эмиграции, качество школьного образования и аннексия Россией полуострова Крым.

/ Фото: Facebook/Команде Зе!

Напомним, ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам на телеканале 1+1 заявил, что примет участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Как ранее сообщалось, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года.