Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х

Выборы в Украине: кто лидирует в рейтинге и антирейтинге / Униан

По сравнению с результатами мартовского соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко улучшили свои показатели. Компанию в тройке лидеров им по-прежнему составляет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

По данным нового соцопроса, за Зеленского согласны проголосовать 24,9% избирателей, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Тимошенко свои голоса готовы отдать 18,8% респондентов.

Читайте также"Палий рейтинга Порошенко": политолог заявил, что еврей не может быть президентом, и поплатилсяПри этом интересная ситуация сложилась с рейтингом Порошенко: с одной стороны, он входит в тройку лидеров и его рейтинг немного вырос – до 17,4%. Но с другой стороны, Порошенко же и возглавляет антирейтинг кандидатов в президенты.

В рейтинге за первой тройкой следуют Юрий Бойко (10,2%), Анатолий Гриценко (9,4%), Олег Ляшко (5,8%), Александр Вилкул (3,5%), Игорь Смешко (3,1%) и Руслан Кушулинский (2,2%.). Больше двухпроцентный барьер никто не проходит.

В антирейтинге на втором месте оказалась Тимошенко, а на третьем — Бойко.

В то же время, по данным Рейтинга, каждый шестой гражданин еще не определился, за кого проголосует.

Соцопрос проводился с 9 по 15 марта среди 2 тыс. 500 респондентов. Ошибка выборки – 2,0%.

Напомним, по данным всеукраинской общественной организации Ведущие правовые инициативы, за Зеленского готовы проголосовать 34,04% опрошенных. Его ближайшие соперники: Порошенко – 14,22%, Тимошенко – 12,90% и Бойко – 11,10%.

Ранее астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине. Украину ждут семь лет тотальных перемен, подчеркнул Влад Росс.

Как сообщалось, международная компания Greenberg Quinlan Rosner и украинская InfoSapiens обнародовали данные опроса, согласно которому во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский с 55% голосов и Петр Порошенко с поддержкой в 44%.