Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х

Порошенко возглавляет антирейтинг кандидатов в президенты.
По сравнению с результатами мартовского соцопроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко улучшили свои показатели. Компанию в тройке лидеров им по-прежнему составляет лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.
По данным нового соцопроса, за Зеленского согласны проголосовать 24,9% избирателей, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Тимошенко свои голоса готовы отдать 18,8% респондентов.
Читайте также"Палий рейтинга Порошенко": политолог заявил, что еврей не может быть президентом, и поплатилсяПри этом интересная ситуация сложилась с рейтингом Порошенко: с одной стороны, он входит в тройку лидеров и его рейтинг немного вырос – до 17,4%. Но с другой стороны, Порошенко же и возглавляет антирейтинг кандидатов в президенты.
В рейтинге за первой тройкой следуют Юрий Бойко (10,2%), Анатолий Гриценко (9,4%), Олег Ляшко (5,8%), Александр Вилкул (3,5%), Игорь Смешко (3,1%) и Руслан Кушулинский (2,2%.). Больше двухпроцентный барьер никто не проходит.
В антирейтинге на втором месте оказалась Тимошенко, а на третьем — Бойко.
В то же время, по данным Рейтинга, каждый шестой гражданин еще не определился, за кого проголосует.
Соцопрос проводился с 9 по 15 марта среди 2 тыс. 500 респондентов. Ошибка выборки – 2,0%.
Напомним, по данным всеукраинской общественной организации Ведущие правовые инициативы, за Зеленского готовы проголосовать 34,04% опрошенных. Его ближайшие соперники: Порошенко – 14,22%, Тимошенко – 12,90% и Бойко – 11,10%.
Ранее астролог спрогнозировал результат президентских выборов в Украине. Украину ждут семь лет тотальных перемен, подчеркнул Влад Росс.
Как сообщалось, международная компания Greenberg Quinlan Rosner и украинская InfoSapiens обнародовали данные опроса, согласно которому во второй тур президентских выборов выйдут Владимир Зеленский с 55% голосов и Петр Порошенко с поддержкой в 44%.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Изначально комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
За ним о своем снятии объявил другой кандидат — Дмитрий Гнап. Он тоже сделал это в пользу Гриценко.
Затем свою кандидатуру с выборов снял Сергей Кривонос — высокопоставленный офицер ВСУ. Он считает нецелесообразным менять Верховного главнокомандующего — президента Петр Порошенко, — поскольку сохраняется риск полномасштабной и открытой агрессии России против Украины.
7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата — Александра Вилкула.
Последним на данный момент снялся с выборов Дмитрий Добродомов — кандидат от партии Народный контроль, нардеп-мажоритарщик. Теперь кандидатов в президенты на выборах 2019 осталось уже меньше четырех десятков.
8 марта в ЦИК назвали окончательное число кандидатов в президенты Украины. В избирательный бюллетень на выборах президента Украины 31 марта будет внесено 39 кандидатов, сказано в решение комиссии.